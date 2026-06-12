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Μέσα στο 2026 αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες για το 309 Εργοστάσιο Κατασκευής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων (drones) στη Μαλακάσα, στην τελετή θεμελίωσης του οποίου παρέστη την Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Παρόντες στην τελετή ήταν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Υπαρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ και Ανώτατοι Αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Ο κ. Δένδιας στον χαιρετισμό του χαρακτήρισε τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισής τους (αντι-drones) αναπόσπαστο τμήμα της νέας αντίληψης επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει στα τεκταινόμενα ως «χώρα που παράγει, σχεδιάζει, εξελίσσει. Και είναι ένας από τους σαφείς στόχους της, τους διακηρυγμένους στόχους της “Ατζέντας 2030”».

Με μεγάλη τιμή και χαρά παρευρέθηκα στην τελετή θεμελίωσης του νέου Εργοστασίου Κατασκευής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων, στη #Μαλακάσα Αττικής. Η «Ατζέντα 2030» είναι μια ολιστική αρχιτεκτονική προστασίας της Πατρίδας μας.



Με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, που εκτείνεται στη… pic.twitter.com/2Tdddi5ql6 June 12, 2026

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως η αρχή έχει γίνει ήδη: «Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το 306 Εργοστάσιο Βάσης και 316 Εργοστάσιο Βάσης έχουν τη δυνατότητα να παράξουν σήμερα που συζητάμε, δηλαδή σε ένα διάστημα 2 ετών, 4.000 FPV, drones κατηγορίας 1. Και μάλιστα, με την προσθήκη 6 Κινητών Μονάδων Παραγωγής, η ικανότητα αυτή, η δυνατότητα αυτή, αποκτά διασπορά, ευελιξία, επιχειρησιακό βάθος, δυνατότητα των Διοικητών των Σχηματισμών να αποφασίζουν τι ακριβώς χρειάζονται, να προσαρμόζουν το λογισμικό, το software, στις απόλυτες επιχειρησιακές ανάγκες σε πολύ σύντομο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται η τεράστια διαδικασία της λήψης άδειας, της εντολής, της ανάλυσης από τα Γενικά Επιτελεία ή την πολιτική ηγεσία. Εδώ καινοτομούμε. Οφείλω να σας πω ότι δεν έχω δει άλλο Στρατό που να έχει αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, να εντάξουμε τη δυνατότητα σχεδιασμού και παραγωγής στις ίδιες τις Μονάδες μας, να αποκεντρώσουμε τις δυνατότητές μας. Και βέβαια, για την ώρα το κάνουμε στον Στρατό, αλλά ελπίζω πολύ σύντομα να το κάνουμε και στο Ναυτικό και στην Αεροπορία».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμισε ότι θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες τα εγκαίνια της Σχολής Unmanned της Αεροπορίας στην Τρίπολη και επίσης, της ανάλογης Σχολής στη Ναυτική Βάση «Κανελλόπουλος», στον Σκαραμαγκά, του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα, η εκπαίδευση σε drones εισάγεται στη θητεία.

Αναφερόμενος στο νέο εργοστάσιο, είπε ότι «έρχεται να μετατρέψει μια αρχική δυνατότητα σε μια παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας πια. Είναι η πρώτη βιομηχανική μεγάλη εγκατάσταση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι απόλυτα εξειδικευμένη στην κατασκευή των Μη Επανδρωμένων. Το 309 Εργοστάσιο Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων.Και, επίσης, είναι διακλαδικό. Γιατί, επίσης για πρώτη φορά, εδώ θα παράγονται και Μη Επανδρωμένα και για τον Στρατό, και για το Ναυτικό, και για την Αεροπορία». Παράλληλα, σημείωσε πως το συγκεκριμένο έργο εκμεταλλεύεται υπάρχοντες ανενεργούς πόρους των Ενόπλων Δυνάμεων: «Αυτό το κέλυφος εργοστασίου το οποίο βρίσκεται πίσω μου ήταν εδώ παρατημένο επί 46 χρόνια. Το φέρνουμε πάλι στη ζωή, σε μια ζωή που του αξίζει, να υπηρετήσει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων».

309 Εργοστάσιο Κατασκευής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο που θεμελιώθηκε την Παρασκευή περιλαμβάνει δύο παρεμβάσεις: Πλήρη ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό των παλαιών εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου, με αποκατάσταση της στατικής του επάρκειας, καθώς και των εξωτερικών και εσωτερικών φθορών. Οι εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε σύγχρονους χώρους παραγωγής, υποστήριξης και τεχνικών εργασιών.

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Καταλαμβάνει έκταση 2.800 τ.μ. και έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι εργασίες για το 309 Εργοστάσιο να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Στις νέες εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν γραμμές παραγωγής για drones κλάσης Ι και ΙΙ, για Έρευνα και Ανάπτυξη drones κλάσης ΙΙΙ, για Μη Επανδρωμένα Οχήματα Εδάφους, για Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας, για Υποβρύχια Μη Επανδρωμένα Συστήματα, καθώς και για την κατασκευή αντι-drone.

Στόχος είναι η ετήσια αύξηση παραγωγής drones κλάσης Ι σε τουλάχιστον 10.000 από 4.000 που είναι σήμερα, η ετήσια παραγωγή τουλάχιστον 300 drones κλάσης ΙΙ, 300 οχημάτων εδάφους και 300 αντι-drones, δημιουργώντας παράλληλα τις δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυξης Σκαφών Επιφανείας και Υποβρυχίων Σκαφών.

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Η δεύτερη παρέμβαση στο στρατόπεδο αφορά στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου συνολικού εμβαδού 3.600 τ.μ. αναπτυγμένου σε δύο επίπεδα. Θα αποτελέσει τον πυρήνα του Συγκροτήματος, στεγάζοντας προηγμένες γραμμές παραγωγής, χώρους Έρευνας και Ανάπτυξης, Εργαστήρια και Κέντρα Δοκιμών. Η κατασκευή του θα επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας παρέχοντας εξειδικευμένες δυνατότητες R & D.Παράλληλα, θα δημιουργήσει νέες προοπτικές συνεργασίας με την αμυντική βιομηχανία και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος