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Σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά στη πορεία ολοκλήρωσης του θόλου αεράμυνας της χώρας, γνωστού και ως «Ασπίδας του Αχιλλέα», αλλά και σε άλλα σημαντικά προγράμματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ.

Eurokinissi

Τα 11 προγράμματα που προχωρούν

Ασπίδα του Αχιλλέα

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Αρχίζοντας από τον θόλο αεράμυνας/ αντιαεροπορικό θόλο, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι προχωρά η δημιουργία του δικτύου βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, με σειρά οπλικών συστημάτων για τη δημιουργία «θόλων» πάνω από την επικράτεια, με δυνατότητα προσβολής κάθε εναέριας απειλής (αντιβαλλιστική/ αντιπυραυλική/ αντιαεροπορική προστασία). Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των μονάδων αεράμυνας- όπως χαρακτηριστικά είπε, θα πρόκειται για ένα σύστημα που θα δέχεται εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων στη χώρα («μέχρι και τη διόπτρα στο κράνος»), θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης της κάθε απειλής, ορίζοντας παράλληλα προτεραιότητες.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με δυνατότητα λήψης επεξεργασίας όλων των δεδομένων» είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε πως η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας θα ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ. Τόνισε επίσης πως η παραλαβή θα γίνεται σταδιακά, και ο θόλος θα είναι έτοιμος και πλήρως επιχειρησιακός μέσα σε 35 μήνες από τώρα, ενώ, όσον αφορά στην όλη λογική σχετικά με τη δημιουργία του θόλου, συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ, τόνισε πως έχει να κάνει με την παραγωγή συστημάτων στην Ελλάδα από ισραηλινές εταιρείες, με δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε ένα πρόγραμμα- «καταλύτη» για δυνατότητες εξαγωγής.

ΥΠΕΘΑ

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στην έγκριση του προγράμματος συστήματος «μη κινητικής» (μέσω ηλεκτρονικού πολέμου) αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), που θα συνδυάζεται με τον αντιαεροπορικό θόλο.

Μη επανδρωμένα, διόπτρες

Ακόμη, εγκρίθηκαν η προμήθεια ενός ακόμη μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναέριας επιτήρησης και μετάδοσης δεδομένων HERON 1 (πρόσθεσε πως σε δεύτερο χρόνο θα μπορεί να φέρει όπλα), η συμμετοχή σε «αστερισμό» μικρών δορυφόρων SAR (Synthetic Aperture Radar), η προμήθεια 10 επιπλέον μη επανδρωμένων αεροσκαφών V-BAT, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/ προσγείωσης (η Ελλάδα διαθέτει ήδη τέσσερα) για τη δικτυοκεντρική επιτήρηση του Αιγαίου και του Έβρου (με δυνατότητα, σε δεύτερο χρόνο, να φέρουν οπλικά συστήματα) και η προμήθεια διοπτρών νυχτερινής παρατήρησης ελληνικής κατασκευής, ως βασικό τμήμα της στολής του μαχητή.

ΥΠΕΘΑ

Νέα μεταγωγικά με δυνατότητα να επιχειρούν ως ιπτάμενα τάνκερ

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Εγκρίθηκε επίσης η προμήθεια τριών νέων αεριωθούμενων μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 Millennium, μέσω διακρατικής συμφωνίας με την Πορτογαλία, με τον υπουργό να στέκεται ιδιαίτερα, πέρα από τις δυνατότητες μεταφοράς προσωπικού και φορτίων, στις δυνατότητές τους να επιχειρούν και ιπτάμενα τάνκερ- ενώ τόνισε επίσης πως όλη η υποστήριξη και συντήρησή τους θα μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα (ΕΑΒ).

ΥΠΕΘΑ

Αναβάθμιση ΜΕΚΟ, υποβρύχια οχήματα Ειδικών Επιχειρήσεων, πύραυλοι και μεταπτυχιακά

Άλλη προμήθεια που εγκρίθηκε είναι αυτή 10 υποβρυχίων οχημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων, με κατασκευή των 8 στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και των 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ «πράσινο φως» δόθηκε και στην αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ του στόλου (υπενθυμίζεται ότι ο εκσυγχρονισμός τους είναι ήδη σε εξέλιξη) με προηγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων των επιθετικών ελικοπτέρων AH-64 Apache με πυραύλους Hellfire, αλλά και στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ, με σκοπό την ανάπτυξη μιας «δεξαμενής» αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα οχήματα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

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(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/EUROKINISSI)

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως εγκρίνεται ένα μεγάλο μέρος της Ατζέντας 2030, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς έχει να κάνει με την κατάρτιση των στελεχών σε τομείς κρίσιμης σημασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως, ερωτηθείς σχετικά με τα ρωσικής προέλευσης συστήματα αεράμυνας που διαθέτουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και ειδικότερα τους πυραύλους S-300, τους χαρακτήρισε «απερχόμενο τμήμα του οπλοστασίου».