Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επιτυχή εκτόξευση αντιπλοϊκού πυραύλου LRASM (Long Range Anti Ship Missile), που διαθέτει χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth), πραγματοποίησε stealth βομβαρδιστικό B-2 Spirit των ΗΠΑ.

Όπως ανακοινώθηκε από την αμερικανική αεροπορία, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς SINKEX (Sinking Exercise) βόρεια των Μαριάνων στον Ειρηνικό. Ο LRASM είναι ένας αντιπλοϊκός πύραυλος, ειδικά σχεδιασμένος για την καταστροφή εχθρικών πολεμικών πλοίων σε μεγάλες αποστάσεις, και η ενσωμάτωσή του στο B-2 συνιστά σημαντική αναβάθμιση όσον αφορά στις δυνατότητες αντιμετώπισης ναυτικών απειλών από τις ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

Ο συνδυασμός «αόρατου» αεροσκάφους και «αόρατου» πυραύλου θεωρείται ιδιαίτερα φονικός σε ένα θέατρο επιχειρήσεων όπως αυτό του Ειρηνικού, όπου το ναυτικό των ΗΠΑ ενδέχεται κάποια στιγμή να κληθεί να αντιμετωπίσει την ανερχόμενη ναυτική της Κίνας, η οποία επενδύει στην A2/AD (anti-access/area-denial- «απαγόρευση» περιοχών) φιλοσοφία. Ο LRASM φαίνεται να ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, και η ανακοίνωση σχετικά με τη δοκιμή από B-2 θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως μήνυμα προς το Πεκίνο- ενώ «δείχνει τον δρόμο» και όσον αφορά στον προσανατολισμό και τις δυνατότητες που θα έχει ο στόλος των επερχόμενων βομβαρδιστικών B-21 Raider.

U.S. Air Force photo by Senior Airman Bryce Moore U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Blake Wiles U.S. Air Force photo by Tech Sgt. Thomas Barley U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Joshua Hastings