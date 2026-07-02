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Η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να αποκτήσει κβαντικό υπολογιστή αρκετά ισχυρό για να μπορεί να συμβάλλει σε επιστημονικές έρευνες και ανακαλύψεις μέσα σε διάστημα μόλις δύο ετών: Ειδικότερα, επιδιώκεται η επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης πάνω σε νέα υλικά, φάρμακα και μόρια χρήσιμα στη γεωργία και τις κατασκευές.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του New Scientist, κβαντικοί υπολογιστές υπάρχουν ήδη, μα δεν έχουν δείξει (ακόμα) την αξία τους σε επίπεδο «καθαρής» χρήσης ή την εμπορική τους αξία. Η υπολογιστική τους ισχύς εξαρτάται από το μέγεθός τους και την αξιοπιστία τους: Κατά κανόνα οι υπάρχουσες συσκευές είναι ακόμα πολύ μικρές και επιρρεπείς σε λάθη.

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Η πρωτοβουλία Quantum Genesis του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας έχει ως στόχο να αλλάξει αυτό ως το 2028. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει διαγωνισμό και σχέδια κατασκευής εθνικής εγκατάστασης κβαντικού υπερυπολογιστή και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Genesis Mission.

Ο απώτερος στόχος είναι ως το 2028 οι κβαντικοί υπολογιστές να είναι αρκετά ισχυροί για να μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση ανοικτού τύπου προβλημάτων σε τομείς όπως η χημεία, η επιστήμη υλικών, η φυσική του πλάσματος και η φυσική υψηλών ενεργειών. «Έχω μεγάλη πεποίθηση πως τα δομικά υλικά υπάρχουν…δεν χρειαζόμαστε κάποια μεγάλη εξέλιξη» είπε ο Ντάριο Γκιλ, υφυπουργός αρμόδιος για τις επιστήμες στο υπουργείο Ενέργειας.

Η πεποίθηση αυτή βασίζεται στις πρόσφατες εξελίξεις στους κβαντικούς υπολογιστές, από το πόσο καλά μπορούν να φτιάχνονται μεμονωμένα qubits (κβαντικά bit- η βάση της έννοιας του κβαντικού υπολογιστή) μέχρι το πώς ορίζεται η πρόοδος στους αλγορίθμους που οι κβαντικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν για να διορθώνουν τα δικά τους λάθη. Επιπλέον,ο Γκιλ θεωρεί πως η χρήση ΑΙ θα παίξει ρόλο στην επίτευξη του στόχου του 2028.

«Το 2028 είναι φιλόδοξο (ως στόχος) μα όχι αδύνατο» είπε η Τζούλιετ Πεϊρονέτ της Alice & Bob, εταιρείας του χώρου του quantum computing. Ο Πωλ Στίμερς της Quantum Industry Coalition λέει ότι αρκετές εταιρείες του κλάδου έχουν ανακοινώσει σχέδια για επιστημονικά χρήσιμους, «error-proof» κβαντικούς υπολογιστές ως το 2028, ή μέσα σε λίγα χρόνια από το συγκεκριμένο ορόσημο.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υπογράψει δύο εκτελεστικά διατάγματα που σχετίζονται με την κβαντική τεχνολογία, καθώς και μια επένδυση ύψους δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια σειρά από εταιρείες του χώρου του quantum computing από το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.