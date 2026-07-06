Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Σε αντίθεση με ό,τι κάνει η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια, εμείς θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας. Έχουμε επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των Πανελλαδικών, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτά» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Χαρακτήρισε τις Πανελλαδικές ένα σύστημα που προκαλεί έντονο άρχος στους μαθητές, ενώ εξήγγειλε αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομικά κίνητρα για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές με αυξημένο στεγαστικό κόστος. Ακόμη, ανέφερε ότι σχεδιάζει τη δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίζοντας το υπουργείο Παιδείας στα δύο.

Advertisement

Advertisement