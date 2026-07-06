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«Αποκύημα της φαντασίας της κ. Καρυστιανού» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Mega, τα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο.

«Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη…δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, ούτε υπάρχουν έργα που έχουν ωριμάσει…είναι όλο αυτό αποκύημα της φαντασίας της κ. Καρυστιανού» είπε χαρακτηριστικά.

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«Στο Ωραιόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν, και με το νέο Ειδικό Χωροταξικό – να το πούμε κι αυτό, που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση – δεν θα επιτρέπεται να υπάρξουν…Άρα, δεν υπάρχουν, δεν ωριμάζουν έργα για να γίνουν, και δεν θα επιτρέπεται να υπάρξουν» σημείωσε.

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Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση αυτή την εβδομάδα, τονίζοντας την ανάγκη για ολιστική διαχείριση του νερού, καθώς υπάρχουν 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης στη χώρα, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες -έως και 70% σε κάποιες περιοχές- και προβλήματα στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

«Αφορά πάρα πολλούς δήμους και στην πραγματικότητα το νερό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, είναι ένα δημόσιο αγαθό. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε μάθει να το προστατεύουμε. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Το πρόβλημα με το νερό είναι συνολικό και απαιτεί μία ολιστική διαχείριση. Κάθε δήμος έχει το δικό του πρόγραμμα, άλλοι συνδέονται με την ΕΥΔΑΠ, άλλοι έχουν παροχές. Τα νησιά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα».

«Άρα, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μία μεταρρύθμιση. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Στη χώρα μας υπάρχουν 735 οργανισμοί διαχείρισης του νερού. Στην Πολωνία και στην Ιρλανδία ένας. Το να γίνει ένας από τη μια μέρα στην άλλη θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ουσιαστικά μπορεί να δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε. Πρέπει όμως να το νοικοκυρέψουμε, να το οργανώσουμε».

«Άρα σε πρώτο βήμα προχωρούμε στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αττική, που ουσιαστικά είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού, να οργανώσουμε και να ενώσουμε δυνάμεις, ούτως ώστε να έχουμε οικονομίες κλίμακος, να μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις, να αλλάξουμε τα δίκτυα. Γιατί πάρα πολλά δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια».

Όπως τόνισε ο ίδιος, το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει τον δημόσιο χαρακτήρα του.«Καμία ιδιωτική εταιρεία. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό».