Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας βρήκε τον θάνατο σε τροχαίο το πρωί στην Κρήτη.
Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 06:45, ο ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
«Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
Στο μεταξύ, κρητικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για θάνατο νεαρού οδηγού μηχανής σε σύγκρουση με απορριματοφόρο στο Πιθάρι Ακρωτηρίου στα Χανιά.