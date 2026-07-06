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Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας βρήκε τον θάνατο σε τροχαίο το πρωί στην Κρήτη.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 06:45, ο ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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«Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, κρητικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για θάνατο νεαρού οδηγού μηχανής σε σύγκρουση με απορριματοφόρο στο Πιθάρι Ακρωτηρίου στα Χανιά.