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Καλύτερη ήταν το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε μέσα στην ημέρα στο Καλοπόδι της Φθιώτιδας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν ενισχυθεί, και αργά τη νύχτα επιχειρούσαν 155 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως 22 αεροπλάνα και 9 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν αποσταλεί απανωτά μηνύματα του 112, ενώ υπήρχαν αναφορές για ζημιές σε περιουσίες.

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Στη Θεσσαλονίκη είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή της Σίνδου, στον Δήμο Δέλτα για την οποία η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε μετά τις 9 το βράδυ. Στο σημείο επιχειρούσαν 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Υπό έλεγχο ήταν φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στα Κουφάλια.

Οριοθετημένη ήταν η φωτιά στα Μέθανα. Επίσης, σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μία 24χρονη , οι οποίοι προέβησαν σε καύση παλετών και περιττωμάτων ζώων εντός αγροτεμαχίου στην Βαλανιδούσα του δήμου Πρέβεζας. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 25 στρέμματα έκτασης με ξηρά χόρτα και πουρνάρια. Οι δύο υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά, σε ελαιώνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση, στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 594.632,62 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 134 (92,41%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 (7,59%) πυρκαγιές από πρόθεση.