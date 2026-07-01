Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υλικό από κάμερες ασφαλείας εκμεταλλεύτηκαν, μεταξύ άλλων, τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, για να καταφέρουν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον εκτελεστή του 25χρονου από την Τουρκία, ο οποίος έπεσε νεκρός τη νύχτα της 13ης Ιουνίου στα Εξάρχεια.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών εντόπισαν βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται ο 28χρονος ομοεθνής του θύματος να προσεγγίζει το σημείο της εκτέλεσης, στη διασταύρωση της Καλλιδρομίου με την Εμμανουήλ Μπενάκη, περίπου μία ώρα πριν από τη δολοφονία. Εκεί περίμενε ο οπλοφόρος τον στόχο, που του είχαν υποδείξει -όπως υποστήριξε προανακριτικά- μέλη της τουρκικής μαφίας, με αντάλλαγμα να του δώσουν ένα εκατομμύριο ευρώ τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ δηλαδή.

Advertisement

Advertisement

Οι συνεργοί του από την Κωνσταντινούπολη, όπου τον στρατολόγησαν, είχαν αναλάβει να διευκολύνουν την παράνομη είσοδό του στη χώρα μας, τις μετακινήσεις και τη διαμονή του. Δεν πρόλαβαν, όμως, να κανονίσουν και τις λεπτομέρειες για τη διαφυγή του στην Τουρκία, γιατί τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να τον συλλάβουν.