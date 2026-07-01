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Σκληρή μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε στο Καλοπόδι Φθιώτιδας έδιναν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής το απόγευμα της Τετάρτης: Για την αντιμετώπισή της επιχειρούσαν 135 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, εθελοντές, 19 αεροπλάνα και 6 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Απανωτά μηνύματα του 112 απεστάλησαν στις ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν από το Κατάλυμα και τη Σφάκα. Προσπάθειες γίνονταν για να μην φτάσει σε περιοχές με επιχειρήσεις, στάνες, αποθήκες κλπ. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, υπήρχαν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες και αγροτικές περιουσίες.

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ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΠΟΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/EUROKINISSI) ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΠΟΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/EUROKINISSI) ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΠΟΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/EUROKINISSI) ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΠΟΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/EUROKINISSI)