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Αποστολή αεροδιακομιδής για ιατρικούς λόγους (MEDEVAC) πραγματοποίησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας την Τρίτη, παραλαμβάνοντας έναν ναυτικό από φορτηγό πλοίο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑ, το ελικόπτερο εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Pioneer Lady», το όποιο έπλεε δυτικά της Χάλκης και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

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Σημειώνεται πως προ ολίγον ημερών, την Πέμπτη 25 Ιουνίου, Super Puma είχε εκτελέσει επίσης αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40νμ νοτιοανατολικά της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Επίσης, την Τρίτη 16 Ιουνίου ελικόπτερο του ίδιου τύπου εκτέλεσε αντίστοιχη αποστολή από το φορτηγό πλοίο «Great W», το όποιο έπλεε 40νμ νότια της Γαύδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Ακολουθεί infographic με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων σε Αεροδιακομιδές για τον μήνα Ιούνιο 2026.