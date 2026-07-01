Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική περιοχή στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό και η κατάσβεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις φλόγες να κατευθύνονται προς τον νότο.
Απεστάλη μήνυμα του 112 για τη Σφάκα, αν και δεν υπάρχει ακόμα αναφορά για οικιστικό κομμάτι. Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις και λόφο με πυκνή βλάστηση (δασική και θαμνώδη).
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Ενεργοποιήθηκε το 112 για τη Σφάκα, σχετικά με απομάκρυνση προς Ελάτεια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κατάλυμα απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας
‼️ Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες #Σφάκα και #Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki…