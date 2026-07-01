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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική περιοχή στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό και η κατάσβεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις φλόγες να κατευθύνονται προς τον νότο.

Απεστάλη μήνυμα του 112 για τη Σφάκα, αν και δεν υπάρχει ακόμα αναφορά για οικιστικό κομμάτι. Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις και λόφο με πυκνή βλάστηση (δασική και θαμνώδη).

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Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενεργοποιήθηκε το 112 για τη Σφάκα, σχετικά με απομάκρυνση προς Ελάτεια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες #Σφάκα και #Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026