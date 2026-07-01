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Ανείπωτη τραγωδία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης αφού οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σορό εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Αρχικά είχαν εντοπιστεί στον προαύλιο χώρο της κατοικίας τη σορό 66χρονου ενώ ο 12χρονος γιος του αγνοείται.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν απεγκλωβίσει επίσης την 40χρονη σύζυγο του η οποία έφερε εγκαύματα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι, από οποία έχουν χάσει δύο άτομα τη ζωή τους.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, λόγω των ανέμων, και έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια της Λητής στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μπαράζ 112

Στην περιοχή επιχείρησαν συνολικά 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ανάλογα με τις συνθήκες, 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Πριν πέσει το σκοτάδι, επιχειρήσαν περιοδικά από αέρος 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112.

Το πρώτο εστάλη στις 15:40, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λητής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής.