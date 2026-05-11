Έξι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας σε πόλη του Τέξας, κοντά στα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι σοροί βρέθηκαν την Κυριακή 10 Μαίου σε τρένο της Union Pacific, μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό εμπορευματικών μεταφορών στην πόλη Laredo, περίπου 260 χιλιόμετρα νότια του Σαν Αντόνιο. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λαρέντο, Joe Baeza, ανέφερε -σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KGNS-, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση.

Οι θερμοκρασίες στο Λαρέντο το απόγευμα της Κυριακής κυμαίνονταν μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η ζέστη έπαιξε ρόλο στους θανάτους. Σε ανακοίνωσή της, η Union Pacific εξέφρασε τη θλίψη της για το περιστατικό και γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κλήση στις Αρχές έγινε περίπου στις 3 το μεσημέρι από εργαζόμενο του σιδηροδρομικού σταθμού της Union Pacific, ενώ οι σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας σε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει ούτε την ηλικία αλλά ούτε και άλλα δεδομένα που αφορούν τα θύματα», όπως δήλωσε ο Jose Espinoza. Η US Customs and Border Protection παρέπεμψε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στην αστυνομία του Λαρέντο, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση ερευνάται από κοινού από την τοπική αστυνομία, την Homeland Security Investigations και τους Texas Rangers.

«Είναι ένα εξαιρετικά τραγικό περιστατικό», δήλωσε ο Espinoza στο CNN. «Χάθηκαν πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές».

Με πληρφορίες από CNN