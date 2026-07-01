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Η φωτιά ξεκίνησε από διαμέρισμα του όγδοου ορόφου σε κτήριο που φιλοξενούσε περισσότερους από διακόσιους ενοίκους.

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και άλλοι δέχονται ιατρική περίθαλψη επί τόπου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την επέκταση της φωτιάς και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς ούτε ο τελικός αριθμός των θυμάτων.

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεκαώροφo συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Λίνκεροεβερ στην Αμβέρσα του Βελγίου το πρωί της Τετάρτης (1/7) σύμφωνα με ανακοίνωση της βελγικής αστυνομίας.

Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στο κτήριο που στέγαζε περισσότερους από 200 ενοίκους.

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Εννέα άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από τη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του 8ου ορόφου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, «η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, αλλά δεν μπορεί πλέον να εξαπλωθεί».

Σε βίντεο από το σημείο διακρίνεται πυκνός καπνός, ενώ ένας από τους ενοίκους καταφέρνει να διαφύγει την τελευταία στιγμή περνώντας από το παράθυρο του διπλανού διαμερίσματος.

JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO — Scope Report (@ScopeReport_) July 1, 2026

«Λίγο πριν τις 10 το πρωί, ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην οδό August Vandermeylelaan στο Λίνκεροεβερ. Γρήγορα έγινε σαφές ότι επρόκειτο για σοβαρή πυρκαγιά. Υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες και αρκετοί ελαφρώς τραυματίες, οι οποίοι λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη επί τόπου. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης αρκετοί νεκροί.

Αυτή τη στιγμή, η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι μέσα στο κτήριο. Δεν μπορούμε να δώσουμε αριθμούς προς το παρόν, καθώς προτεραιότητα έχει αυτή τη στιγμή η αναζήτηση θυμάτων και η παροχή ιατρικής βοήθειας» δήλωσε η Κιμ Μπαστιένς, εκπρόσωπος της αστυνομικής ζώνης της Αμβέρσας.

Verschrikkelijk welke ramp zich voordoet in Antwerpen. Mijn medeleven aan de slachtoffers en hun families. Heel veel goede moed aan de dappere mensen van de hulpdiensten en sterkte aan alle betrokkenen gewenst. pic.twitter.com/8PdCFYmDYh Advertisement July 1, 2026

Πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη πυρκαγιά», δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αμβέρσας. «Η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, αλλά δεν μπορεί πλέον να εξαπλωθεί. Αυτό είναι καλό νέο» πρόσθεσε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει την αναζήτηση θυμάτων στο κτίριο, χρησιμοποιώντας λίστα με ονόματα κατοίκων. «Έχουμε εντοπίσει κι άλλους ανθρώπους. Η ομάδα αναρρίχησης μας έχει επίσης κινητοποιηθεί για να εκκενώσει άτομα ανεξάρτητα από τα πυροσβεστικά οχήματα με σκάλες».

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ούτε για τα αίτια της φωτιάς. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους.