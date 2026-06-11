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Μπορεί πριν από λίγα χρόνια να ακουγόταν απίθανο, αλλά η πραγματικότητα έρχεται να μας διαψεύσει για ακόμη μία φορά. Αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν έχει προσκληθεί από την ΕΕ για να συζητήσουν τις απελάσεις Αφγανών από την Ευρώπη, αλλά η διαδικασία έχει «παγώσει», γιατί οι ίδιοι οι Ταλιμπάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση για βίζα.

Οι Ταλιμπάν ακόμη δεν έχουν βγάλει βίζα

Θεωρητικά έπρεπε ήδη να το είχαν κάνει, ώστε να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Κομισιόν να συζητήσουν θέματα «τεχνικού επιπέδου» σχετικά με την επιστροφή καταδικασμένων εγκληματιών και προσώπων που κρίνονται ως απειλές για την εθνική ασφάλεια.

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«Οι υπηρεσίες μας δεν έχουν ακόμη λάβει αιτήσεις θεώρησης από μέλη αντιπροσωπείας των Ταλιμπάν σε σχέση με την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου εξωτερικών. «Τέτοιες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα άτομα», πρόσθεσαν. Η διαδικασία είναι πιθανό να διαρκέσει εβδομάδες.

Η επίσκεψη οργανώθηκε μετά από παραινέσεις του υπουργείου μετανάστευσης του Βελγίου και κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής και της σουηδικής κυβέρνησης. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε σταλεί πρόσκληση.

Φωτογραφία από Wikimedia Commons

Τον Απρίλιο, έγινε γνωστό ότι υπάρχουν σχέδια για αυτές τις συνομιλίες, τα οποία προωθήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ μετά από πίεση του βελγικού υπουργείου Μετανάστευσης και κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής και της σουηδικής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το Euractiv, η αντιπροσωπεία αναμένεται να έχει επικεφαλής τον Αμπντούλ Καχάρ Μπαλκί, εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων των Ταλιμπάν.

Οι αντιδράσεις

Η προτεινόμενη επίσκεψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ευρωβουλευτών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για το αν η συνεργασία με τους Ταλιμπάν προσδίδει νομιμοποίηση σε ένα καθεστώς που κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Reuters

Το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου βρίσκεται τώρα σε δύσκολη θέση. Από τη μία πλευρά πρέπει να τηρήσει τα διπλωματικά πρωτόκολλα των θεσμών της ΕΕ, από την άλλη όμως δέχεται πιέσεις να μην «ξεπλύνει» πολιτικά τους Ταλιμπάν. Το βελγικό Υπουργείο Εξωτερικών επιμένει ότι δεν αναγνωρίζει το καθεστώς, τονίζοντας όμως πως η παρεμπόδιση της πρόσβασης προσκεκλημένων της ΕΕ θα έθετε σε κίνδυνο τον ρόλο των Βρυξελλών ως διεθνούς διπλωματικής πρωτεύουσας, τη στιγμή που οι βελγικές αρχές έχουν ήδη εκκινήσει ελέγχους ασφαλείας για τα μέλη που θα στελεχώσουν την αντιπροσωπεία.