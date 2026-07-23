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Η πριγκίπισσα Ντελφίν του Βελγίου βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Εθνική Ημέρα της χώρας, στις 21 Ιουλίου, με την ιδιαίτερα τολμηρή εμφάνισή της.

Η 58χρονη πριγκίπισσα εμφανίστηκε μαζί με τη βασιλική οικογένεια φορώντας ένα έντονο ροζ φόρεμα του Μπερτ Ντε Κόνινκ, με μίνι φούστα, βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακά μανίκια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνες πλατφόρμες και λευκά γάντια διακοσμημένα με σχέδια καρδιάς.

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Ο δημοσιογράφος που ειδικεύεται στο βασιλικό ρεπορτάζ, Βιμ Ντεχαντσούτερ, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σύνολο είχε ως θέμα την «αγάπη», ενώ το ντεκολτέ είχε σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί το σχήμα μιας καρδιάς.

Η απάντηση στις αντιδράσεις για την εμφάνισή της

Η εμφάνιση προκάλεσε αρκετά σχόλια, με την πριγκίπισσα Ντελφίν να απαντά στην κριτική που δέχθηκε σε δηλώσεις της στο βελγικό μέσο HLN.

Όπως εξήγησε, το ροζ είναι το αγαπημένο της χρώμα, καθώς, όπως είπε, αποπνέει χαρά και φως.

«Είναι εορταστικό – το εντελώς αντίθετο του μαύρου», δήλωσε.

Όσο για το μήκος της φούστας, η πριγκίπισσα ήταν εξίσου ξεκάθαρη:

«Δεν είναι καν αρκετά κοντή ακόμη. Τώρα είναι η στιγμή να τη φορέσω. Σε λίγα χρόνια ίσως να μην μπορώ πια, όταν αρχίσουν όλα να χαλαρώνουν».

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Η ίδια αρνήθηκε επίσης ότι στόχος της ήταν να «κλέψει» τα φώτα της δημοσιότητας από τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

«Ο στόχος μου δεν είναι σε καμία περίπτωση να τραβήξω όλη την προσοχή πάνω μου ή να την κλέψω από κάποιον άλλο. Άλλωστε, ο καθένας τραβάει την προσοχή με τον δικό του τρόπο», είπε.

Ως παράδειγμα ανέφερε τον ετεροθαλή αδελφό της, βασιλιά Φίλιππο, καθώς και τα τέσσερα παιδιά του, τα οποία έδωσαν επίσης το «παρών» στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο.

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Ποια είναι η πριγκίπισσα Ντελφίν του Βελγίου

Η Ντελφίν, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με τον σύζυγό της, τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζέιμς Ο’Χέαρ, είναι γνωστή για τις τολμηρές εμφανίσεις της, τις έντονες χρωματικές επιλογές και τα ιδιαίτερα αξεσουάρ της.

Συμμετέχει στις εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας από το 2021, έναν χρόνο μετά την επιβεβαίωση μέσω εξέτασης DNA ότι είναι κόρη του πρώην βασιλιά Αλβέρτου Β’.

Η αναγνώρισή της από τον πρώην μονάρχη ήρθε έπειτα από μια πολυετή δικαστική διαμάχη. Οι φήμες ότι ο Αλβέρτος είχε αποκτήσει εξώγαμο παιδί κυκλοφορούσαν για χρόνια, ενώ η Ντελφίν μίλησε δημόσια για την υπόθεση το 2005, υποστηρίζοντας ότι είναι κόρη του πρώην βασιλιά και της βαρόνης Σιμπίλ Σελίς ντε Λονγκσάμπ.

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Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της είχε αναγνωρίσει ιδιωτικά την πατρότητά του, όμως διέκοψε κάθε επαφή μαζί της όταν ανέβηκε στον θρόνο το 1993, μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του.

Λίγο μετά την παραίτηση του Αλβέρτου από τον θρόνο υπέρ του μεγαλύτερου γιου του, βασιλιά Φιλίππου, η Ντελφίν ξεκίνησε δικαστική διαδικασία προκειμένου να αναγνωριστεί επίσημα από τον πατέρα της. Το 2020, ο Αλβέρτος παραδέχθηκε ότι είναι ο πατέρας της, μετά την ολοκλήρωση τεστ DNA που είχε διατάξει το δικαστήριο.

Έκτοτε, η Ντελφίν συμμετέχει σε βασιλικές εκδηλώσεις και έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τα ετεροθαλή αδέλφια της. Όπως δήλωσε το 2025, θεωρεί ότι είναι δύσκολο για εκείνους να αποδεχθούν την κατάσταση, αν και πιστεύει ότι δεν την αντιπαθούν.

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Η ίδια έχει προσθέσει ότι πάντα ήθελε να έχει αδέλφια και χαίρεται που πλέον νιώθει πως τα έχει.

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REUTERS REUTERS REUTERS