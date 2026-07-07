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Το Βέλγιο προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026, όμως θα στερηθεί για το υπόλοιπο της διοργάνωσης τον Αμαντού Ονανά, που τραυματίστηκε στο ματς με τις ΗΠΑ.

Ο μέσος της Άστον Βίλα αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL) και θα χάσει και πολύ μεγάλο διάστημα από την επόμενη σεζόν με τους «χωριάτες».

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Ο 24χρονος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση στο 21ο λεπτό και λίγο αργότερα εθεάθη να περπατάει με πατερίτσες, ενώ φορούσε και έναν νάρθηκα στο δεξί του γόνατο.

Το διάστημα που μένει εκτός

Ο Ρομέλου Λουκάκου, πανηγύρισε το 4ο γκολ της ομάδας του στη νίκη με 4-1 στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου, σηκώνοντας τη φανέλα με το νούμερο 24 του Ονάνα ως ένδειξη συμπαράστασης.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός επηρεάζει πάρα πολύ και την Άστον Βίλα, η οποία πλέον αλλάζει εντελώς την στρατηγική της στο μεταγραφικό παζάρι, αφού αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 8 μήνες, χάνοντας σημαντικό διάστημα από την ερχόμενη σεζόν.

Ο Ονάνα αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα το καλοκαίρι του 2024, προερχόμενος από την Έβερτον, και έχει καταγράψει 72 συμμετοχές με τον σύλλογο. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Europa League και στην πρόκριση της ομάδας στο Champions League.

Με τη νίκη επί των συνδιοργανωτών Ηνωμένων Πολιτειών, το Βέλγιο προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Παρασκευή.