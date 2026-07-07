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Το Βέλγιο πανηγύρισε τη νίκη επί των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026, κατορθώνοντας να προκριθεί στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Πολιτικό μήνυμα των Βέλγων στους Αμερικανούς

Μετά τον θρίαμβό τους, οι Βέλγοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, τρόλαροντας την ομάδα των Αμερικανών, αλλά κυρίως τον χορό του προέδρου των ΗΠΑ.

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Ειδικότερα, μαζεύτηκαν όλοι μαζί και αποφάσισαν να κάνουν το χορό του Ντόναλντ Τραμπ για να τον πικάρουν για τον αποκλεισμό της χώρας του, μετά το σκάνδαλο που δημιούργησε με την υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν.

«Είπαμε στους εαυτούς μας ότι έπρεπε να μιλήσουμε στο γήπεδο. Αυτό κάναμε σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα», δήλωσε ο Γιούρι Τίλεμανς μετά το τέλος του αγώνα.

«Δεν καταλαβαίναμε πραγματικά γιατί του επετράπη να παίξει, επειδή πήρε την κόκκινη κάρτα, αλλά δεν θέλαμε να επεκταθούμε, θέλαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε το παιχνίδι μας, και αυτό κάναμε σήμερα», πρόσθεσε ο Λουκεμπάκιο μετά την πρόκριση των Βέλγων.