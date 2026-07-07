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Οι δυνατότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας να χαλάσουν τη ΝΑΤΟϊκή σύνοδο κορυφής-φιέστα του Ερντογάν και τα επικείμενα «δώρα» του Τραμπ είναι λίγες.

Οι λόγοι σχετίζονται με την ανεπάρκεια της χώρας μας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει μια πιο ήπια και χαμηλών τόνων προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική έναντι της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επηρεάσει ή να ανατρέψει τη χορήγηση των 80 κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών του τουρκικού KAAN και την αγορά των F-35, ελπίζοντας μόνο σε πιθανό μπλόκο από το Ισραήλ.

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Ο παράγοντας χρόνος

Θεωρείται ιδιαίτερα μικρό το χρονικό διάστημα των 15 με 20 ημερών,που μετρά ήδη από τις 25 Ιουνίου 2026, από τότε που το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ υπέβαλε στο Κογκρέσο το αίτημα για τους κινητήρες, παρά τις μεμονωμένες αντιδράσεις Ελληνοαμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αιφνιδιαστεί από την εξέλιξη αυτή, παρόλο που ήταν αναμενόμενη, και δεν μπόρεσε «εν τη γενέσει» να τη σταματήσει.

Η ευαισθητοποίηση στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ για τον ρόλο της Τουρκίας

Δυστυχώς, από τη Διακήρυξη των Αθηνών και μετά, η Ελλάδα έπεσε στην παγίδα της Τουρκίας, η οποία ήθελε να αποκτήσει καλύτερη εικόνα μέσα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Η χώρα μας δεν θέλει να διεθνοποιούνται οι προκλήσεις της Τουρκίας μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών, εθελοτυφλώντας στα «ήρεμα νερά».

Η πολιτική του δεδομένου δεν έχει εθνικά οφέλη ασφαλείας

Από τη χώρα μας δεν υπάρχει δυνατότητα απαίτησης από τις ΗΠΑ να μη δοθούν οι κινητήρες F110 στην Τουρκία για το KAAN, διότι απλώς θεωρούμαστε «δεδομένοι».

Η χώρα μας δεν έχει καταδείξει ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ συνάδουν με την Ελλάδα και όχι με την ανατολική Τουρκία, η οποία είναι υποψήφια για τους BRICS και τη Συνεργασία της Σαγκάης, οργανισμούς ανταγωνιστικούς προς το ΝΑΤΟ.

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Δεν έχει φροντίσει η χώρα μας να ευαισθητοποιήσει όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ για την εισαγωγή της «Γαλάζιας Πατρίδας» σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης των νέων γενεών.

Δεν έχει επηρεάσει η Ελλάδα ούτε έχει ξεσηκώσει όλο τον χριστιανικό κόσμο για την ισλαμοποίηση της Αγίας Σοφίας και της Ιεράς Μονής της Χώρας.

Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία δεν είχαν τη δύναμη να καταδικάσουν την Τουρκία ως κατοχική δύναμη στην Κύπρο εδώ και 52 χρόνια και να αναδείξουν το θέμα.

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Ούτε για την επ’ αόριστον τουρκική NAVTEX για δραστηριότητες στο μισό Αιγαίο δυτικά όλων των παραμεθόριων νησιών μας στο Ανατολικό Αιγαίο, τα οποία αποκόπτονται εντελώς κατάφερε η χώρα μας να διεθνοποιήσει το θέμα στο ΝΑΤΟ ή την ΕΕ. Αυτό έφερε και την πρόθεση της Τουρκίας για εσωτερική νομιμοποίηση της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο ισχυρός παράγοντας Ισραήλ

Το αμερικανικό συμφέρον θεωρεί ότι χρειάζεται την Τουρκία για το ΝΑΤΟ, τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά δεν έχει αντιληφθεί ότι το μεγάλο γεωπολιτικό και επιχειρησιακό περιβάλλον ισχύος έχει αποκατασταθεί από το Ισραήλ και την Ελλάδα.

Σε αυτό εντάσσονται η αντιαεροπορική άμυνα μεγάλου βεληνεκούς Patriot, η ΝΑΤΟϊκή εναέρια περιπολία με εναλλασσόμενη παρουσία στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς και ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το 2022.

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Ο γεωστρατηγικός κάθετος άξονας ασφαλείας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας

Τα 42 αεροσκάφη F-35 της Ρουμανίας, που θα παραληφθούν μαζί με τα ελληνικά 20+20 F-35, μπορούν να εξυπηρετήσουν επιχειρησιακά τον μεγάλο γεωπολιτικό και ενεργειακό άξονα Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμανία-Μολδαβία-Ουκρανία, ο οποίος αποτελεί την παράκαμψη του Βοσπόρου και έχει όχι μόνο γεωστρατηγική, αλλά και χρηματοοικονομική αξία.

Ο άξονας αυτός αποτελεί συνέχεια του τελευταίου δυτικού άξονα Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Ισραήλ, υπό τις ΗΠΑ, με διασύνδεση της Ελλάδας και, από εκεί, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Η πρόσφατη φιλοϊρανική στάση της Τουρκίας

Στην ίδια συνέντευξη για τα «δώρα» του Τραμπ προς τον Ερντογάν, ομολογείται από τον Τραμπ η φιλοϊρανική στάση του Ερντογάν.

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Η Ελλάδα δεν το ανέδειξε ποτέ. Το ανέδειξε μόνο το Ισραήλ, το οποίο έχει ευαισθητοποιηθεί για την προσωπική ενημέρωση του Τραμπ και τον υπονομευτικό ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.

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Η Ελλάδα δεν ανέδειξε ποτέ ότι εγγυητής της Χαμάς ήταν η Τουρκία στη συμφωνία ειρήνης Ισραήλ-Χαμάς.

Πέραν των εθνικών και γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τα εθνικά ελληνικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται υπό τη στρατηγική των ΗΠΑ, που είναι «διαίρει και βασίλευε».

Εάν η χώρα μας δεν απαιτεί και δεν διεθνοποιεί όλα τα παραπάνω, δεν πρόκειται να έχει ποτέ κανένα εθνικό όφελος.

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