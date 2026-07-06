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Το Μουντιάλ 2026 των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού θα μείνει στην ιστορία για το απίθανο σκάνδαλο αναστολή της ποινής του Φολαρίν Μπαλογκάν η οποία ολοκληρώθηκε με τη FIFA να απορρίπτει την έφεση του Βελγίου και τον Αμερικανό ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται κανονικά.

BREAKING: Flo Balogun cleared to play vs. Belgium. RBFA appeal denied. US Soccer informed by the RBFA that they will contest Balogun’s eligibility after the game if selected.



“The Royal Belgian Football Association (RBFA) has received the decision of the FIFA Appeal Committee,… pic.twitter.com/MeQmYXND3T Advertisement Advertisement July 6, 2026

Η FIFA απέρριψε την έφεση του Βελγίου σχετικά με την αναστολή της ποινής του Φολαρίν Μπαλογκάν, κάτι που σημαίνει ότι ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής θα παίξει κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή ομάδα (07/07/26, 03:00) για την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Το τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ινφαντίνο για επανεξέταση της ποινής του Μπαλογκάν έφερε ένα ντόμινο εξελίξεων, το οποίο έκανε το Μουντιαλ του 2026 να μείνει για πάντα στην ιστορία για την σκανδαλώδη απόφαση της άρσης της τιμωρίας του παίκτη των ΗΠΑ, μετά από παρέμβαση του προέδρου της χώρας.

Το Βέλγιο ζήτησε εξηγήσεις από τη FIFA για την απόφαση αυτή, μέσω ανακοίνωσης, με την οποία τόνισε πως δεν έχει λάβει την παραμικρή απάντηση από την παγκόσμια Ομοσπονδία.

Η FIFA ανέφερε πως το Βέλγιο δεν ήταν διάδικος και ως εκ τούτου δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει έφεση στην υπόθεση, με αποτέλεσμα να μην εξετάζεται καν από την επιτροπή και η συμμετοχή του Μπαλογκάν να επισημοποιείται για το ματς της φάσης των «32» του Μουντιάλ.

Το Βέλγιο βέβαια, έχει προειδοποιήσει για περαιτέρω ενέργειες μετά το ματς, εφόσον αγωνιστεί ο Μπάλογκαν.