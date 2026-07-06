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Ο πρόεδρος της FIFA παραδέχθηκε το τηλεφώνημα, τονίζοντας ωστόσο ότι οι αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων λαμβάνονται απόλυτα ανεξάρτητα.

Ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι η αναστολή της ποινής του αθλητή δεν επηρεάστηκε από την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου.

Ο ίδιος δήλωσε πως σέβεται την αυτονομία των δικαστικών οργάνων, παρά τις όποιες προσωπικές του διαφωνίες με τις αποφάσεις τους.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Λευκό Οίκο επιβεβαίωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Τζιάνι Ινφαντίνο σχετικά με την υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκάν, με τον πρόεδρο της FIFA να κάνει δηλώσεις για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

Ο Ινφαντίνο στις δηλώσεις που έκανε παραδέχθηκε την επικοινωνία του με τον Τραμπ, όμως τόνισε ότι τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα και η απόφαση της αναστολής της ποινής του Μπαλογκάν δεν προέκυψε εξαιτίας του τηλεφωνήματος, χωρίς βέβαια να γίνεται πειστικός.

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Αναλυτικά τα λόγια του Τζιάνι Ινφαντίνο

«Έχω δει τα σχόλια του κοινού σχετικά με την απόφαση της ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA σχετικά με την αποβολή του Φόλαριν Μπαλογκάν και θα ήθελα να επαναλάβω μια θεμελιώδη αρχή της διακυβέρνησης της FIFA.

Τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν αυτόνομα, εφαρμόζουν τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA και αποφασίζουν για υποθέσεις με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν ενώπιόν τους. Η ανεξαρτησία τους είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου και αυτό πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστό.

Ναι, συζητώ τακτικά θέματα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και για το θέμα αυτό, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ακριβώς δέχομαι κλήσεις από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενδιαφερόμενους φορείς του ποδοσφαίρου και επιχειρηματικά στελέχη από όλο τον κόσμο για πολλά διαφορετικά θέματα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, εξήγησα ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη νομική διαδικασία που αφορά τα ανεξάρτητα δικαστικά όργανα της FIFA και ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί εν ευθέτω χρόνω από τα αρμόδια όργανα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα της FIFA και είναι μια αρχή που θα τηρώ πάντα. Διαβάζω τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA όταν εκδίδονται.

Μερικές φορές με εκπλήσσουν. Μερικές φορές συμφωνώ μαζί τους και μερικές φορές διαφωνώ. Αυτό που κάνω πάντα, ωστόσο, είναι να σέβομαι αυτές τις αποφάσεις και την αυτονομία των οργάνων που τις λαμβάνουν. Το αν μας αρέσει προσωπικά μια απόφαση ή όχι είναι άσχετο.

Ο σεβασμός των ανεξάρτητων θεσμών και του κράτους δικαίου είναι αυτό που προστατεύει την ακεραιότητα των διοργανώσεών μας και την αξιοπιστία της FIFA ανά πάσα στιγμή”.