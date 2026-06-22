Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Ιράν απέσπασε ισοπαλία 0-0 από το Βέλγιο στο Los Angeles Stadium, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στην κατάταξη του έβδομου ομίλου.

Το Βέλγιο αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το εξήντα έκτο λεπτό λόγω αποβολής του Ενγκόι με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Οι δύο ομάδες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρουν, με τους τερματοφύλακες Κουρτουά και Μπεϊρανβάντ να πραγματοποιούν καθοριστικές επεμβάσεις καθόλη τη διάρκεια.

Το Βέλγιο θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση στον τελευταίο αγώνα του ομίλου απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Το Ιράν θα επιδιώξει μια ιστορική νίκη στην τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης απέναντι στην ομάδα της Αιγύπτου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Ιράν κατάφερε να αποσπάσει έναν “χρυσό” βαθμό ισοπαλίας (0-0) από το Βέλγιο στο Los Angeles Stadium και προκάλεσε χαμό στην κατάταξη του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Σε μπελάδες μπήκε το Βέλγιο. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά, μετά το 1-1 της πρεμιέρας του με την Αίγυπτο, δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να “σφραγίζει” τις προσπάθειες των 22 παικτών στο Λος Αντζελες. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία για τους “κόκκινους διαβόλους”, δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά το 67′. Πλέον, στον τελευταίο αγώνα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία θα αναζητεί μονάχα νίκη για να προκριθεί. Παράλληλα, το Ιράν θα διεκδικήσει μία ιστορική επιτυχία, απέναντι στην Αίγυπτο.

Advertisement

Advertisement

Το ματς ξεκίνησε με μία επικίνδυνη προβολή του Λουκάκου με τις τάπες πάνω στον Μπεϊρανβάντ, η οποία εξετάστηκε από τον VAR όμως δεν τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα. Στο 8′, ο Ντε Μπρόινε έπιασε ένα επικίνδυνο σουτ, με την μπάλα να φεύγει άουτ, κάτι που συνέβη ξανά ένα λεπτό αργότερα, μετά από προσπάθεια του ιδίου αλλά και του Ντε Κάιπερ. Στο 14′, οι Ιρανοί “άγγιξαν” το 1-0, όταν ο Κανανί έπιασε ένα δυνατό γυριστό από το ύψος του πέναλτι, όμως απέκρουσε ο Κουρτουά. Ο Μπεϊρανβάντ επενέβη και στο 22′, μετά από σουτ του Τίλεμανς από τα πλάγια. Τρία λεπτά αργότερα, το Ιράν έκανε μία φανταστική κομπίνα σε φάουλ, ο Ταρέμι βγήκε απέναντι από τον Κουρτουά κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο VAR ακύρωσε τη φάση λόγω οφσάιντ. Οι Βέλγοι στη συνέχεια διατηρούσαν την κατοχή, όμως δυσκολεύονταν σημαντικά στο να διαπεράσουν την αντίπαλη άμυνα. Κατά αυτόν τον τρόπο, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με το Βέλγιο να συνεχίζει να έχει τον έλεγχο. Στο 50′, ο Σαλεμάκερς εκτέλεσε από το δεύτερο δοκάρι, μετά από κόρνερ του Ντε Μπρόινε. Τρία λεπτά αργότερα, ο Κουρτουά “επιστρατεύτηκε” και πάλι, αποκρούοντας σε δυνατό σουτ του Ταρέμι. Ο Λουκάκου βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση στη μικρή περιοχή στο 59′, όμως αστόχησε, χάνοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Στο 66′ άλλαξε η αριθμητική ισορροπία, με τον Ενγκόι να κάνει λάθος στο αμυντικό τρίτο, τον Ταρέμι να κλέβει και να επιχειρεί να βγει τετ α τετ, όμως ο Βέλγος τον ανέτρεψε και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Το Ιράν πήρε την κατοχή και προσπάθησε να πιέσει για ένα γκολ νίκη, όμως του έλειψαν οι κλασικές ευκαιρίες. Στο 81′ ο Εζατολαχί σούταρε από μακρινή απόσταση, αλλά ο Κουρτουά φώναξε «παρών» για ακόμα μία φορά. Πέντε λεπτά μετά, το Βέλγιο έχασε τρομερή ευκαιρία, με τον Ντε Κάιπερ να εκτελεί από ευνοϊκή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά τον Μπεϊρανβάντ να του λέει εκ νέου «όχι». Η τελευταία μεγάλη στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 90’+5′, με μακρινό σουτ του Λουκεμπάκιο που πέρασε οριακά άουτ.

ΓΚΟΛ: –

ΚΙΤΡΙΝΗ: 3′ Λουκάκου – 33′ Εζατολαχί

ΚΟΚΚΙΝΗ: 66′ Ενγκόι –

ΔΟΚΑΡΙ: –

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ (58′ Καστάν), Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ντε Μπρόινε (87′ Φερνάντες-Πάρντο), Τίλεμανς, Σαλεμάκερς (58′ Λουκεμπάκιο), Ράσκιν (58′ Βανάκεν), Τροσάρ, Λουκάκου (73′ Τεάτε).

ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενόι): Μπεϊρανβάντ, Χαρντανί (46′ Τζάχανμπακς), Χατζισαφί (66′ Μοχαμαντί), Καλιλζαντέ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαεϊάν, Εζατολάχι (85′ Χοσεϊνζαντέχ), Μοχεμπί (66′ Τοράμπι), Γκοντός (78′ Μογκανλού), Ταρέμι.