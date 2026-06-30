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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στις αρχές για φωτιά που ξέσπασε κοντά στα ελληνικά σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία και η οποία μαίνεται μέχρι αργά το απόγευμα.

Φωτιά στο Κιλκίς

Η πυρκαγιά κινήθηκε γρήγορα εντός των ελληνικών συνόρων, με τις αρχές και τους κατοίκους να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο, εντός της Π.Ε. Κιλκίς.

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Αργά το απόγευμα, οι κάτοικοι της περιοχής Ακρίτας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μήνυμα του 112, το οποίο τους κάλεσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα εξαιτίας της πυρκαγιάς.