Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στις αρχές για φωτιά που ξέσπασε κοντά στα ελληνικά σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία και η οποία μαίνεται μέχρι αργά το απόγευμα.
Η πυρκαγιά κινήθηκε γρήγορα εντός των ελληνικών συνόρων, με τις αρχές και τους κατοίκους να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο, εντός της Π.Ε. Κιλκίς.
Αργά το απόγευμα, οι κάτοικοι της περιοχής Ακρίτας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μήνυμα του 112, το οποίο τους κάλεσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα εξαιτίας της πυρκαγιάς.