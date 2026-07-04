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Οι πυροσβέστες δίνουν «μάχη» να περιορίσουν τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, καθώς και στις περιοχές Λειψύδριο και Κρηστώνη Κιλκίς.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) ξέσπασε νέα φωτιά στο Κιλκίς, στην περιοχή Κρηστώνη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται και στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων.

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Για την κατάσβεση επιχειρούν και από αέρος τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρηστώνη Κιλκίς και επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής… July 4, 2026

Παράλληλα, σε εξέλιξη παραμένει η «μάχη» με τις φλόγες στα Κουφάλια και στο Λειψύδριο Κιλκίς. Στη Νέα Καλλικράτεια η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα οριοθετήθηκε, ωστόσο τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η εικόνα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός). Μέσα σε λίγες ώρες ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μεγαλύτερη ανησυχία προκάλεσαν οι εστίες που εκδηλώθηκαν μέσα ή σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές, όπως στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης και στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες.