Οι αστυνομικές αρχές έβαλαν τέλος στις παράνομες δραστηριότητες μεγάλου κυκλώματος στο Κιλκίς, τα μέλη του οποίου είχαν έτοιμο σχέδιο για παράνομο στοιχηματισμό, καταφέρνοντας πρώτα να εξαπατήσουν δύο στοιχηματικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθησαν -5- μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός, ηλικίας 35, 33, 32 και 31 ετών αντίστοιχα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (22/5), σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα παίγνια και τη νομιμοποίηση εσόδων, περιλαμβάνονται ακόμη -3- άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον -45- άτομα για –κατά περίπτωση- απλή συνέργεια, απάτη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, έχοντας δομημένη ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση.

Ειδικότερα, ο 31χρονος είχε διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και χρησιμοποιούσε παράνομα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παικτικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων, τα οποία στρατολογούνταν από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Στη συνέχεια, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη αθλητικών γεγονότων, εντόπιζε —βάσει της προσωπικής του κρίσης ή μέσω ειδικής εφαρμογής— εσφαλμένες στοιχηματικές αποδόσεις («λάθη trader» ή «off prices») που προσφέρονταν από στοιχηματικές εταιρείες και προέβαινε στην τοποθέτηση στοιχημάτων στις αποδόσεις αυτές, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα πολλαπλούς παικτικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων.

Σκοπός της παραπάνω μεθοδολογίας ήταν η εκμετάλλευση της δυνατότητας πρόωρης ρευστοποίησης στοιχήματος (cashout), που παρέχονταν από τις στοιχηματικές εταιρίες όταν μεταβάλλονταν οι αποδόσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, η λήψη bonus εγγραφής που παρέχονταν από τις εταιρείες και τα οποία χρησιμοποιούσε ως επιπλέον κεφάλαιο για τον παράνομο στοιχηματισμό, καθώς και η εξασφάλιση της συνεχούς παικτικής δραστηριότητας ακόμα και όταν οι στοιχηματικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούσε απενεργοποιούνταν από τις εταιρείες, σε περίπτωση που αντιλαμβάνονταν ασυνήθιστη δραστηριότητα.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει κυρίως τη στρατολόγηση τρίτων προσώπων, τα οποία παραχωρούσαν στην οργάνωση τους ήδη υπάρχοντες στοιχηματικούς λογαριασμούς τους για την εξυπηρέτηση της παράνομης δράσης της, ενώ σε περιπτώσεις που δεν διέθεταν τέτοιους λογαριασμούς, τα έπειθαν να δημιουργήσουν νέους και στη συνέχεια να τους παραχωρήσουν.

Παράλληλα, ο 35χρονος- ιδιοκτήτης επιχείρησης εξοπλισμού επικοινωνίας, προμήθευε τον 31χρονο- αρχηγό της οργάνωσης με κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, τα οποία χρησίμευαν προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή η δραστηριότητα από τις στοιχηματικές εταιρείες, ενώ οι συσκευές αυτές φυλάσσονταν στην οικία του 31χρονου.

Πιο αναλυτικά, μετά τη συμφωνία με τα τρίτα πρόσωπα για την παραχώρηση των στοιχηματικών λογαριασμών, ο 31χρονος- αρχηγικό μέλος, κατέθετε χρηματικά ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό του τρίτου προσώπου- δικαιούχου του παικτικού λογαριασμού, ως αρχικό κεφάλαιο για την τοποθέτηση των στοιχημάτων.

Στη συνέχεια, τα ποσά μεταφέρονταν στους αντίστοιχους παικτικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση στοιχημάτων. Ως αντάλλαγμα, τα τρίτα πρόσωπα λάμβαναν είτε ποσοστό επί των κερδών είτε εφάπαξ χρηματική αμοιβή, ενώ τα κέρδη που προέκυπταν, παραδίδονταν στον διευθύνοντα την οργάνωση, είτε απευθείας είτε μέσω των μελών που είχαν αναλάβει τη στρατολόγησή τους.

Σημειώνεται ότι, τα κέρδη της οργάνωσης από την παράνομη δραστηριότητα, από το Δεκέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις -170.000- ευρώ.

Από την παράλληλη οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι η παράνομη δραστηριότητα του 31χρονου- αρχηγού της οργάνωσης, ξεκίνησε από το 2023, οπότε διαπιστώθηκε ασυνήθιστα αυξημένη ροή πιστώσεων στον τραπεζικό του λογαριασμό από πλήθος λογαριασμών τρίτων προσώπων, με το συνολικό ύψος των πιστώσεων αυτών μέχρι το 2025, να υπερβαίνει τα -66.000- ευρώ.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος, έχει προσχωρήσει ως μέλος και σε έτερη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να διαχειρίζονταν δύο μη αδειοδοτημένες στην ελληνική επικράτεια ιστοσελίδες στοιχηματισμού.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος εντόπιζε υποψήφιους παίκτες, στους οποίους παρείχε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, αποκομίζοντας όφελος από τα στοιχήματα που δεν απέδιδαν κέρδος, ενώ παράλληλα απέδιδε στους παίκτες τυχόν κέρδη, λειτουργώντας στην ουσία ως στοιχηματική εταιρεία.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

15- κινητά τηλέφωνα,



8.130- ευρώ,



φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop),



συσκευασίες κάρτας sim,



31- κάρτες sim,



χειρόγραφες σημειώσεις,



τραπεζική κάρτα,



8- δελτία αποστολής-τιμολόγια πώλησης,



5- χάρτινες συσκευασίες και



συσκευή «topbox».



