Χειροβομβίδες, όπλα και ναρκωτικές ουσίες περιλάμβανε το κινητό οπλοστάσιο που είχε μαζί του ο 42χρονος Αλβανός κακοποιός, γνωστός ως «Τίτι», ο οποίος ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με αστυνομικούς το πρωί του Σαββάτου (23/5) στο Μικρολίμανο.

Ειδικότερα, αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στον 42χρονο, όμως εκείνος αρχικά επιχείρησε να διαφύγει και στη συνέχεια έστρεψε όπλο προς τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., έχοντας «ξεκάθαρη πρόθεση» να ανοίξει πυρ εναντίον τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ένας αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος την απειλή, έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντας τον 42χρονο, ο οποίος στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του δύο πιστόλια, πλήρως οπλισμένα και έτοιμα να χρησιμοποιηθούν, αλλά και ένα περίστροφο. Μάλιστα, το όπλο που είχε προτάξει προς τον αστυνομικό είχε σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια. Την ίδια ώρα, στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο με ποσότητα ναρκωτικών, αλλά και έξι χειροβομβίδες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Φωτογραφίες από το οπλοστάσιο: