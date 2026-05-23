Γνώριμος των αρχών και με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι ο άνδρα που πυροβολησε αστυνομικούς τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο όταν τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 42χρονο Αλβανό με το ψευδώνυμο «Τίτι» ο οποίος έχει παρελθόν με ληστείες ακόμη και δολοφονίες. Έχει κατηγορηθεί ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης ενώ ήταν ένας από αυτούς που απέδρασαν τον Ιούνιο του 2019 από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, κρατώντας ομήρους αστυνομικούς.

Όταν συνελήφθη, μεταφέρθηκε στην Αλβανία ενώ όπως φαίνεται επέστρεψε στην Ελλάδα.

Τον σταμάτησαν σε μπλόκο

Ο αλβανός κακοποιός συνελήφθη μετά από πυροβολισμούς που αντάλλαξε με αστυνομικούς τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν τον σταμάτησαν για τυπικό έλεγχο.

Δεδομένου ότι έφερε μαζί του ολόκληρο οπλοστάσιο, δύο πιστόλια και ένα περίστροφο με 32αρι γεμιστήρα και μια τσάντα με έξι χειροβομβίδες, άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών οι οποίοι απάντησαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δράστης και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.