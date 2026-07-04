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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) στην Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Αμπελάκια, ενώ περίπου στις 18:00, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Λίγο αργότερα, η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους σε Αμπελάκια και Κηπούπολη να απομακρυνθούν προς τη Νέα Καλλικράτεια, με την πυρκαγιά να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αμπελάκια και #Κηπούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Νέα_Καλλικράτεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Στην «μάχη» για την κατάσβεση έχουν ριχτεί 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην δασική #πυρκαγιά της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής και επιχειρούν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

«Καίγονται τα πρώτα σπίτια»

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Παναγιώτη Τσικαρίδη, στις φλόγες έχουν τυλιχτεί οι πρώτες κατοικίες στην περιοχή της Καλλικράτειας στη Χαλκιδική,

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Ο αντιδήμαρχος δήλωσε ότι ήδη τα πρώτα σπίτια τυλίγονται στις φλόγες. «Το είδα με τα μάτια μου. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Μιλτιάδη Χαρέμη, αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Προποντίδας, η φωτιά απειλεί κατοικίες από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσής της, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)

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