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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαχωριστικό διάζωμα στον Κηφισό, απέναντι από την παλιά Ρενό, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λόγω της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό, καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

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Ουρές οχημάτων παρατηρούνται και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Σημειώνεται πως πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε και πάλι ξεσπάσει φωτιά σε διαχωριστικό διάζωμα του Κηφισού.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της κίνησης στην περιοχή. ΕΔΩ.