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Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στον Κηφισό, όταν γερανοφόρο όχημα «βρήκε» σε πινακίδα, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε διερχόμενος οδηγός στο TikTok, το βαρύ όχημα προσέκρουσε στην μεταλλική πινακίδα, ξηλώνοντας ένα μεγάλο τμήμα από αυτήν, που κατέληξε στο οδόστρωμα.

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Πίσω από το γερανοφόρο ακολουθούσαν αρκετά οχήματα, καθώς και μία μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες, οι οποίοι απέφυγαν τελευταία στιγμή τα κομμάτια από την πινακίδα, καταφέρνοντας με δυσκολία να διατηρήσουν τον έλεγχο.