Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 12:45, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Υπάρχει επιπλέον και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.
Νωρίτερα, οι κάτοικοι δέχτηκαν μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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