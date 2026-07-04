Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Αρχές ερευνούν γενετικό υλικό και αποτυπώματα από υπολείμματα εμπρηστικών μηχανισμών για την ταυτοποίηση των δραστών της φονικής επίθεσης.

Το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις ενισχύουν την εκτίμηση ότι στην επίθεση συμμετείχε και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο.

Η Αστυνομία αναλύει τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσει τη διαδρομή των δραστών και τα οχήματα που ενδεχομένως χρησιμοποίησαν.

Εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι δεν αναμένεται ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, λόγω του θανάτου και του τραυματισμού πολιτών.

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Σε γενετικό υλικό και άλλα πειστήρια έχουν εστιάσει τις έρευνές τους οι Αρχές για να ταυτοποιήσουν τους δράστες της φονικής επίθεσης στη θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της ΝΔ, με θύμα την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα , ενώ οι καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό ενισχύουν την εκτίμηση ότι δίπλα στους βομβιστές βρισκόταν και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο.

Συγκεκριμένα, εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, τα κομμάτια από μονωτική ταινία, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία, αναζητώντας DNA και αποτυπώματα.

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«Ουσιαστικά η συνδεσμολογία είναι ο πιο απλός τρόπος που συναντούμε, οπότε δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχείο από αυτό. Δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολοίπων», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Τι δείχνουν οι κάμερες

Σημαντικό είναι το υλικό από τις κάμερες μέσω του οποίου προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και την πορεία που ακολούθησαν και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν.

«Έχουμε μόνο μορφές από το βιντεοληπτικό υλικό. Σίγουρα οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τουλάχιστον τριών ατόμων που συμμετείχαν σίγουρα στις επιθέσεις, αν μιλάμε για κοινά πρόσωπα», πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.

Βίντεο-ντοκουμέντο

Χθες, βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τη στιγμή που ένας από τους δράστες τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την πολυκατοικία που διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης, στην Τούμπα.

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Στο βίντεο, ο δράστης, που είναι ντυμένος στα μαύρα και με τζιν παντελόνι, ενώ έχει καλυμμένα με κουκούλα τα χαρακτηριστικά του, φαίνεται να κρατά με το αριστερό του χέρι μία σακούλα και με γρήγορο βήμα να πηγαίνει να την αφήσει μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Τσιαπάνου 45.

Η τοποθέτηση της βόμβας έγινε στις 03:57, ενώ η έκρηξη σημειώθηκε στις 04:24 και ήταν η δεύτερη κατά σειρά από τις τρεις εκρήξεις.

Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια η έκρηξη μισή σχεδόν ώρα αργότερα.

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