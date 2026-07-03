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Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που άγνωστος τοποθετεί αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, στη Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ, διακρίνεται ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, φορώντας καπέλο, μαντήλι, τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο δράστης εμφανίζεται να βγαίνει από το γειτονικό δάσος, να προσεγγίζει την είσοδο της πολυκατοικίας, να αφήνει μια σακούλα που περιείχε τον εμπρηστικό μηχανισμό και στη συνέχεια να απομακρύνεται τρέχοντας.

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Σε δεύτερο οπτικό υλικό καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η έκρηξη των γκαζακίων, η οποία προκάλεσε φωτιά στην είσοδο της πολυκατοικίας και ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου. Από το υλικό προκύπτει ότι η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 18 λεπτά μετά την αποχώρηση του δράστη, στοιχείο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενισχύει την εκτίμηση ότι χρησιμοποιήθηκε βραδύκαυστο φυτίλι, ώστε να του δοθεί χρόνος να απομακρυνθεί.

Η επίθεση εντάσσεται σε σειρά σχεδόν ταυτόχρονων εμπρηστικών ενεργειών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στόχοι έγιναν επίσης η κατοικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, καθώς και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Μιλώντας στο Action24, ο Σάββας Αναστασιάδης ανέφερε ότι απουσίαζε από το σπίτι του τη στιγμή της επίθεσης και ενημερώθηκε πως άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Όπως είπε, από την έκρηξη έσπασαν οι τζαμαρίες της εισόδου και εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξέφρασε την απορία του για το κίνητρο της επίθεσης, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν η ίδια πολυκατοικία είχε γίνει στόχος επίθεσης με μπογιές. Την υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία.