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Ανησυχία και πανικός προκλήθηκαν σε παραλία της Αμφιλοχίας, όταν ένα 7χρονο παιδάκι που έπαιζε κοντά σε ράμπα ΑμεΑ τραυματίστηκε.

Τραυματισμός αγοριού σε παραλία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ανατολική παραλία της Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγόρι τραυματίστηκε στα πόδια και αμέσως μετά τον τραυματισμό του, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

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Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Αμφιλοχίας, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πρέβεζας.