Σοκ έχει προκαλέσει η διπλή τραγωδία στα Πηγάδια Αμφιλοχίας, όπου ένας 54χρονος άνδρας σκότωσε την κουμπάρα του και ακολούθως αυτοκτόνησε.

Οι δυο τους ήταν συγχωριανοί ενώ η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών. Θύτης και θύμα φέρεται να συναντήθηκαν τυχαία το μεσημέρι της Τρίτης (24/6) σε γειτονικό χωριό, σύμφωνα με μαρτυρίες. Στο κέντρο του χωριού καθώς η γυναίκα ψώνιζε σε μίνι μάρκετ και ο δράστης αποχωρούσε από καφενείο όπου σύχναζε.

Ακολούθως και οι δυο μετέβησαν με τα οχήματα τους στα Πηγάδια (τα δυο χωριά απέχουν έξι χιλιόμετρα) όπου είναι οι κατοικίες τους. Φέρεται εκεί να συναντήθηκαν έξω από το σπίτι της 51χρονης και να είχαν λεκτική ένταση. «Περίμενε λίγο» της φώναξε ο δράστης πριν μπει στο σπίτι της, αποχώρησε και επέστρεψε με κυνηγετικό όπλο. Την εκτέλεσε και ακολούθως έστρεψε το μονόκανο στο κεφάλι του και αυτοπυροβολήθηκε. Έντρομο οικείο πρόσωπο της γυναίκας βγήκε απο το σπίτι και αντίκρυσε τους δυο πεσμένους κάτω.

Ο δράστης, εργένης, ήταν κτηνοτρόφος και εργαζόταν και ως τυροκόμος. Η άτυχη 51χρονη ήταν μια γυναίκα της βιοπάλης, αγωνίστρια και αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Εργαζόταν και ως οδηγός ταξί. Αφησε πίσω της τρία παιδιά, το ένα ανήλικο.

Η τελευταία ανάρτηση του δράστη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τελευταία ανάρτηση του δράστη λίγη ώρα πριν προβεί στο μοιραίο και αφαιρέσει τη ζωή της κουμπάρας του, μητέρας τριών παιδιών.

O 54χρονος ανέβασε κοινοποίησε ένα τραγούδι της Γιώτας Γρίβα με τίτλο «Γιατί θες να φύγεις-αμαρτωλά τα μάτια σου».

(με πληροφορίες από Agrionio News, Agrinio Press)