Σημαντικές ποσότητες νερού κατεβάζει το ρέμα Αγγέλω, κοντά στην Αμφιλοχία, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή έχει ήδη αρχίσει να αφήνει έντονο αποτύπωμα στο υδρογραφικό δίκτυο. Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση της στάθμης του ρέματος, με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να κινούνται με ταχύτητα προς τον Αμβρακικό κόλπο και να εκβάλλουν με ορμή σε αυτόν.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται με τα ορμητικά λασπόνερα να κατεβαίνουν από το ρέμα, είναι ενδεικτικές της έντασης του φαινομένου. Το νερό έχει αποκτήσει καφέ απόχρωση από τις φερτές ύλες, ενώ η δύναμη της ροής αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το δίκτυο των μικρών ρεμάτων και χειμάρρων στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης, γνωρίζοντας από προηγούμενες κακοκαιρίες πόσο γρήγορα μπορεί να επιδεινωθούν τα φαινόμενα όταν τα ρέματα «φουσκώνουν».

Την ίδια ώρα, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο. Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, τοπικές αρχές και αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να παρέμβουν αν υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα ή αν χρειαστεί συνδρομή σε κατοίκους και υποδομές. Σε περιοχές όπου ιστορικά έχουν καταγραφεί προβλήματα από υπερχείλιση ρεμάτων, οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της στάθμης των υδάτων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες και ημέρες.