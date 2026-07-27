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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου στην περιοχή του Ανοιξιάτικου της Αμφιλοχίας, με έναν 60χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, με καταγωγή από το Λουτρό, φέρεται να έκοβε ξύλα σε δασική έκταση.

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Απουσιάζοντας αρκετές ώρες, οικεία του πρόσωπα τον αναζήτησαν και δυστυχώς τις μεσημεριανές ώρες, μετά από έρευνες των αρχών, με την αρωγή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο.

Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών που εκτελούσε, το αλυσοπρίονο που χρησιμοποιούσε πιθανότατα του έφυγε από τα χέρια τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στον λαιμό. Όταν τον εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία ήταν αργά.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Agriniopress.gr