Ένας άνδρας από τα Χανιά έκοψε με αλυσοπρίονο τον τένοντα του χεριού του το απόγευμα της Δευτέρας, μετέβη στο Νοσοκομείο Χανίων και τον χειρούργησαν το πρωί της Τρίτης, σχεδόν 15 ώρες μετά.

Οι οικείοι του διαμαρτύρονται για την υποστελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος ζητώντας από το Υπουργείο Υγείας άμεσα προσλήψεις γιατρών ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι εφημερίες σε όλες τις βάρδιες και να μην βρίσκονται ασθενείς σε πολύωρη αναμονή με ό,τι κινδύνους ελλοχεύει αυτό για την υγεία τους.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό συνέβη σε περιοχή του Αποκόρωνα, στις 6 το απόγευμα, όταν ο 30χρονος, πατέρας δύο παιδιών, κατά την διάρκεια εργασιών έκοψε με αλυσοπρίονο το χέρι του μέχρι τον τένοντα με αποτέλεσμα να αιμορραγεί και να μεταβεί αμέσως στο Νοσοκομείο Χανίων.

Στα Επείγοντα του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του είπαν ότι πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, κάτι το οποίο ωστόσο δεν έγινε. Αντιθέτως του έγιναν ράμματα και στη συνέχεια εισαγωγή για παρακολούθηση μέχρι την Τριτη, όπου τελικά εγχειρίστηκε στις 11 το πρωί.

«Δεν φταίνε οι γιατροί που το Νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο. Ο Υπουργός Υγείας τι κάνει; Πού βρίσκεται; Γιατί να μην υπάρχουν γιατροί όλες τις ώρες και τόσο μεγάλη αναμονή», ανέφεραν οι οικείοι του τραυματία.