Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου στο Μετόχι Αχαΐας, όταν ένας άνδρας, σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, κυκλοφορούσε κρατώντας αλυσοπρίονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία λόγω της ανησυχητικής συμπεριφοράς του άνδρα. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές.

Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να τον αφοπλίσουν, αφαιρώντας του το αλυσοπρίονο, ενώ στη συνέχεια τον ηρέμησαν, δίνοντας τέλος στο περιστατικό.