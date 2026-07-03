Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Χέιλι Μπίμπερ αποκαλείται στα κοινωνικά δίκτυα ως το «πιο δυνατό μοντέλο στον κόσμο», ξεπερνώντας ακόμη και την καλύτερή της φίλη, την Κένταλ Τζένερ.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ βοήθησε την Κιμ Καρντάσιαν να εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος της νέας της σειράς για την SKIMS μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Advertisement

Advertisement

Η 29χρονη, που έχει εμφανιστεί σε εξώφυλλα περιοδικών, πόζαρε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα με ρούχα της σειράς «Everyday Cotton» σε μια καυτή φωτογράφιση του Μερτ Αλάς.

Λίγο αργότερα, πολλά από τα προϊόντα εξαντλήθηκαν και οι αγοραστές έπρεπε να μπουν σε λίστα αναμονής.

Μερικές θαυμάστριες κατέφυγαν στο Instagram για να παραπονεθούν ότι τα σουτιέν και τα εσώρουχα εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. «Τα σουτιέν που θέλω στο μέγεθός μου έχουν ήδη εξαντληθεί, Θεέ μου», είπε ένας. «Πωλούνται σαν ζεστά ψωμάκια!»

Μία άλλη είχε ένα πιο μεγάλο παράπονο: «Γεια! Στην επιβεβαίωση της παραγγελίας μου αναφερόταν ότι θα αποσταλεί εντός 1–2 εργάσιμων ημερών, αλλά έχουν περάσει περίπου δύο εβδομάδες και δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με την αποστολή. Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να μου πείτε ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της παραγγελίας μου και πότε αναμένεται να αποσταλεί;»

Πέρυσι αναφέρθηκε ότι η εταιρεία SKIMS της Kardashian αποτιμάται πλέον στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά από έναν τεράστιο γύρο χρηματοδότησης ύψους 225 εκατομμυρίων δολαρίων υπό την ηγεσία της Goldman Sachs.

Η εμφάνιση της Μπίμπερ προκάλεσε και πλήθος σχολίων για την εικόνα της, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στον χώρο του μόντελινγκ αυτή την περίοδο. Κάποιοι μάλιστα τη συνέκριναν με τη Μέγκαν Φοξ, η οποία έχει επίσης συνεργαστεί στο παρελθόν με τη SKIMS, ενώ άλλοι ζήτησαν να δουν σε επόμενη καμπάνια της εταιρείας την Τζίτζι ή την Μπέλα Χαντίντ.