Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κιμ Καρντάσιαν προφανώς και δεν ανησυχεί για τυχόν ατυχήματα με τα ρούχα που επιλέγει.

Η ιδρύτρια της εταιρείας ενδυμάτων Skims μόλις παρουσίασε μια νέα κολεξιόν με τα πιο μικροσκοπικά εσώρουχα που έχει σχεδιάσει μέχρι σήμερα, με την εύστοχη ονομασία «Micro Fits Everybody», η οποία περιλαμβάνει σχεδόν αόρατα μπικίνι που καλύπτουν ελάχιστα παραπάνω από το απολύτως απαραίτητο.

Advertisement

Advertisement

Αποτελώντας μια παραλλαγή της best-seller σειράς της «Fits Everybody», αυτή η συλλογή που απευθύνεται σε όλα τα μεγέθη δεν είναι για όσους έχουν… αδύναμη καρδιά.

Σχεδιασμένα σε διάφορα επίπεδα αποκάλυψης, το μοντέλο Micro Hipster της μάρκας (20 $) προσφέρει απλά μια τολμηρή εφαρμογή, ενώ το Micro Thong (20 $) αποτελείται από ένα τρίγωνο εμβαδού μόλις μιας τετραγωνικής ίντσας, με την περιγραφή «φτιαγμένο για διασκέδαση».

Kim Kardashian models Skims’ microscopic new leopard-print bra and thong https://t.co/m1z9hUlQDf pic.twitter.com/6TBOsQJ7Ot — New York Post (@nypost) July 1, 2026

Η συλλογή περιλαμβάνει ακόμη και ένα στρινγκ-τέντι (58 $) που είναι ουσιαστικά κατασκευασμένο από μια ενιαία κορδέλα υφάσματος, η οποία διασταυρώνεται γύρω από το σώμα της χρήστριας.

Εκτός από την online παρουσίαση, η Kιμ μοιράστηκε αυθόρμητες φωτογραφίες όπου ποζάρει με τη νέα συλλογή στο Instagram της.