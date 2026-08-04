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Το βράδυ της Δευτέρας, η Ριάνα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία από τις πιο αποκαλυπτικές και σέξι φωτογραφίσεις που έχει μοιραστεί μέχρι σήμερα.

Η 38χρονη τραγουδίστρια, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, πόζαρε για τη νέα συλλογή εσωρούχων της εταιρείας της, Savage X Fenty, φορώντας ένα κορμάκι με στρινγκ και απευθύνθηκε στους 145 εκατομμύρια ακολούθους της.

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Παρότι έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τη γέννηση της κόρης της, Rocki Irish, η Ριάνα απέδειξε μέσα από τη συγκεκριμένη φωτογράφιση ότι εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο σέξι παρουσίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Μάλιστα, επέλεξε να αναδείξει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της εμφάνισής της, χρησιμοποιώντας ως αξεσουάρ μια πινακίδα με την ένδειξη «καμπύλες μπροστά», η οποία απεικόνιζε τη φιγούρα μιας γυναίκας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ακόμα και έξω υπάρχουν κανόνες @savagexfenty».