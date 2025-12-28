Η 47χρονη Zόε Σάλντανα έδειξε την εκπληκτική σιλουέτα της με μια αποκαλυπτική εμφάνιση από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της. Πόζαρε με πλάτη φορώντας μαύρα εσώρουχα, καλσόν και ένα κοντό τοπ στο Instagram. Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Είναι η εποχή των δώρων», με ένα emoji δώρου.

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν με ευφάνταστες αντιδράσεις. Κάποιος έγραψε με χιούμορ: : «Είναι το δώρο που δεν τελειώνει ποτέ» ενώ ένας άλλος θαυμαστής ανέφερε: «Θα χρειαστώ ένα λεπτό να συνέλθω», με τρία emoji που γελάνε.

Advertisement

Advertisement

Πώς κρατιέται σε φόρμα η σταρ των ταινιών Avatar

Παρά το γεγονός ότι η Zόε έχει απίστευτη εμφάνιση, είναι κατανοητό ότι έχει ένα πολυάσχολο πρόγραμμα, το οποίο σημαίνει ότι προτιμά την ποιότητα από την ποσότητα όσον αφορά τον χρόνο που περνάει στο γυμναστήριο. Αποκάλυψε στο Journee-Mondiale: «Δεν έχω χρόνο για ώρες στο γυμναστήριο. Οι προπονήσεις μου πρέπει να είναι γρήγορες, έντονες και αποτελεσματικές».

Πώς καταφέρνει λοιπόν η Zόε να έχει τόσο εντυπωσιακή σιλουέτα, θα αναρωτηθείτε. Η ηθοποιός του Avatar: Fire and Ash επικεντρώνεται σε συνδυασμό κυκλικής και καρδιο προπόνησης τρεις φορές την εβδομάδα. Η ρουτίνα προπόνησής της περιλαμβάνει είτε πέντε έως δέκα μίλια ποδηλασία είτε δύο έως τρία μίλια τζόκινγκ, έως 45 λεπτά σε stair master ή ελλειπτικό, και ένα κύκλο που συνδυάζει burpees, plank push-ups και squat jumps.