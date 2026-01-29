Η Σίντνεϊ Σουίνι, γνωστή στο παγκόσμιο κοινό κυρίως από τη σειρά Euphoria και πρόσφατα από την ταινία The Housemaid, κάνει μια τολμηρή στροφή από την υποκριτική στον χώρο της μόδας με το δικό της brand εσωρούχων SYRN.

Αντί να περιοριστεί σε παραδοσιακές εμφανίσεις διασημοτήτων, η Σουίνι αποφάσισε να δημιουργήσει μια συλλογή που αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία του γυναικείου σώματος και δίνει έμφαση στην άνεση και την προσωπική έκφραση.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι θέλησε να σχεδιάσει εσώρουχα για “πραγματικές γυναίκες” και όχι για στερεότυπα κάτι που την ώθησε να προσφέρει τη σειρά SYRN σε 44 διαφορετικά μεγέθη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σωματοτύπων.

Η πρώτη συλλογή περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές ενότητες, καθεμιά με διαφορετικό χαρακτήρα και στυλ:

Comfy για άνεση στην καθημερινότητα,

Playful παιχνιδιάρικο και ανάλαφρο,

Romantic ρομαντικό και θηλυκό,

Seductress αισθησιακό και σαγηνευτικό.

Από την ημέρα που η Σουίνι ανακοίνωσε επίσημα το SYRN, η απήχηση ήταν εντυπωσιακή. Η συλλογή “Seductress” έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες από το λανσάρισμά της, με πολλά κομμάτια να εξαντλούνται αμέσως, προκαλώντας ενθουσιασμό και ουρές αναμονής στα social media.

Η ίδια η Σουίνι προώθησε τη συλλογή με μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίσεις στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου εμφανίζεται σε διάφορα σετ εσωρούχων από δαντελένια σετ έως πιο διακριτικά και άνετα designs, δείχνοντας πως η συλλογή «μιλάει» σε όλες τις πλευρές της γυναικείας ταυτότητας.

Advertisement

Με το SYRN, η Σουίνι δεν απευθύνεται απλώς σε μια αγορά μόδας επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα προσέγγιση στην εσωρουχική ένδυση, όπου η επιλογή και ο τρόπος που φορά κανείς εσωρούχα γίνεται έκφραση αυτοπεποίθησης και προσωπικότητας

Advertisement