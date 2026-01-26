Στο επίκεντρο συζήτησης βρέθηκε η Σίντνεϊ Σουίνι, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τη δείχνει να ανεβαίνει στη θρυλική πινακίδα του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες και να κρεμά πάνω του σειρά από σουτιέν, στο πλαίσιο νυχτερινού γυρίσματος. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από συνεργείο παραγωγής, φέρεται να σχετίζεται με την προώθηση της νέας σειράς εσωρούχων της ηθοποιού.

Στο υλικό που κυκλοφόρησε από το TMZ, η Σουίνι διακρίνεται να σκαρφαλώνει σε ένα από τα γράμματα της πινακίδας, ενώ μέλη του συνεργείου τη συνοδεύουν κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Αφού έφτασαν στην κορυφή, κρέμασαν μια αυτοσχέδια «μπουγάδα» με σουτιέν, με την ίδια να παρακολουθεί ευδιάθετη το αποτέλεσμα.

🚨 Sydney Sweeney wraps Hollywood sign in her bras #tmz pic.twitter.com/LBKAD6xqrp — protecting sydney (@sweeneyupdate) January 26, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το γύρισμα έγινε με σκοπό τη δημιουργία διαφημιστικού βίντεο για τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα στον χώρο των εσωρούχων. Η συγκεκριμένη σειρά έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση, με επενδυτικό ενδιαφέρον και από τον Τζεφ Μπέζος, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει σχόλια στο Χόλιγουντ.

Ωστόσο, το ζήτημα που προέκυψε αφορά τις άδειες. Η παραγωγή είχε λάβει άδεια από το FilmLA για γύρισμα στην περιοχή, αλλά, όπως επισημαίνεται, η άδεια αυτή δεν κάλυπτε την ανάβαση ή την επαφή με τη διάσημη πινακίδα. Παράλληλα, σε σχετική επικοινωνία, το Hollywood Chamber of Commerce, που έχει την ευθύνη, είχε ενημερώσει την παραγωγή ότι απαιτείται ξεχωριστή έγκριση για οποιαδήποτε χρήση της εικόνας του ή φυσική πρόσβαση σε αυτό.

Όπως αναφέρεται, η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα παραβίασης ιδιοκτησίας ή ακόμη και βανδαλισμού, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα κινηθούν νομικές διαδικασίες. Τα περισσότερα από τα σουτιέν απομακρύνθηκαν μετά το τέλος του γυρίσματος, αν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα παρέμειναν στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά της Σίντνεϊ Σουίνι ή της παραγωγής σχετικά με το αν υπήρξε παραβίαση των όρων της άδειας ή αν θα υπάρξουν συνέπειες για το περιστατικό.