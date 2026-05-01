Ανοιχτά μίλησε για την προσωπική της ζωή η Χρύσα Μιχαλοπούλου, αποκαλύπτοντας πως δεν αποκλείει έναν νέο έρωτα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά της ως μητέρα.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, και μίλησε για τη ζωή με τον γιο της, τις ανησυχίες της, αλλά και την επιλογή της να γίνει μητέρα σε νεαρή ηλικία.



Ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, ξεκαθάρισε τη στάση της, τονίζοντας:

«Αν έρθει ένας έρωτας στη ζωή μου και βέβαια είμαι έτοιμη. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να φλερτάρω στα social media, δεν θέλω. Δεν μου αρέσει πια. Ναι μεν έχει μια γλύκα αυτό, γιατί είναι και γραπτός λόγος και έχει μια μυστικότητα, κάτι ελκυστικό, αλλά οι περισσότεροι νέοι θέλουν την ανθρώπινη επαφή και είναι πολύ συγκινητικό. Βγαίνει ο κόσμος έξω και θέλει να γνωρίσει ανθρώπους. Νομίζω ότι περνάω μια πάρα πολύ ωραία φάση».



Η καθημερινότητα ως μητέρα

Στη συνέχεια, μίλησε για τη μητρότητα και την εμπειρία της με τον γιο της:

«Ο γιος μου είναι 3,5 ετών. Η μητρότητα είναι υπέροχη. Περάσανε και τα δυο πρώτα χρόνια, που εγώ εκεί δυσκολεύτηκα. Με το φαγητό αγχωνόμουν, μην πνιγεί. Με το που μας είπαν ότι περνάμε στις τροφές, λέω, “Θεέ μου, τι θα κάνω”. Τώρα έχει περάσει αυτό, είναι πιο ανεξάρτητος, μιλάμε, επικοινωνούμε, παίζουμε, τραγουδάμε, πάμε ταξίδια. Είναι τέλειο. Επίσης πάει παιδικό, πολύ σημαντικό. Πάντα ήθελα να γίνω νέα μαμά, να μεγαλώνω μαζί με το παιδί μου».



Ένα περιστατικό που την τρόμαξε

Η ηθοποιός περιέγραψε και μια δύσκολη στιγμή που βίωσε με τον γιο της, λέγοντας:

«Μια μέρα που του είχε κολλήσει ένα μπρόκολο στο λαιμό, πήγα να πάθω συγκοπή. Αλλά, όλα καλά. Πνίγηκε λίγο, το βγάλαμε και τελείωσε. Με το φαγητό σου λέω, έχω θέμα».



Η σχέση με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου είχε στο παρελθόν σχέση με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο.

Η ίδια επιβεβαίωσε τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο του 2024, μέσα από συνέντευξή της στο podcast της Ναταλία Αργυράκη με τίτλο «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», αφήνοντας να εννοηθεί πως η σχέση τους είχε πλέον ολοκληρωθεί.