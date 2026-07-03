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Ο καλλιτέχνης εξετάζεται να εμφανιστεί στο πλευρό της Μαντόνα, της Σακίρα και των BTS κατά τη διάρκεια του αγώνα στο MetLife Stadium.

Η εκδήλωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα με στόχο τη συγκέντρωση εκατό εκατομμυρίων δολαρίων για το FIFA Global Citizen Education Fund.

Η πιθανή εμφάνιση του Μπίμπερ ακολουθεί την επιτυχημένη παρουσία του στο φεστιβάλ Coachella, όπου κατέρριψε ρεκόρ τηλεθέασης και αμοιβών.

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Ο Τζάστιν Μπίμπερ φαίνεται πως ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση, μόλις τρεις μήνες μετά το εντυπωσιακό του πέρασμα από το Coachella, όπου κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ τηλεθέασης για headliner στην ιστορία του φεστιβάλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο Halftime Show που θα πραγματοποιηθεί ποτέ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Οι διοργανωτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμφανιστεί μαζί με τη Μαντόνα, τη Σακίρα και το K-pop συγκρότημα BTS, των οποίων η συμμετοχή είχε ήδη επιβεβαιωθεί από τον Μάιο.

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Εφόσον αποδεχθεί την πρόταση και βρεθεί στη σκηνή ως ένας από τους headliners, ο Μπίμπερ θα χρειαστεί να ταξιδέψει από το σπίτι του στο Λος Άντζελες στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός της διοργάνωσης. Ο μεγάλος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium.

Το Halftime Show θα έχει και έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς θα στηρίξει το FIFA Global Citizen Education Fund, μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να επεκτείνει την πρόσβαση των παιδιών σε όλο τον κόσμο τόσο στην ποιοτική εκπαίδευση όσο και στο ποδόσφαιρο. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού, στόχος είναι να συγκεντρωθούν 100 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την ημέρα του τελικού.

Η πιθανή συμμετοχή του Μπίμπερ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η καριέρα του βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανοδική πορεία. Τον Απρίλιο του 2026 εμφανίστηκε ως headliner στο Coachella Valley Music and Arts Festival, όπου για δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα παρουσίασε στην κεντρική σκηνή τραγούδια από το τελευταίο του άλμπουμ SWAG, καθώς και ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Justin & Hailey Bieber spotted at the FIFA World Cup Opening Ceremony. pic.twitter.com/TerrNfMzKV — Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2026

Ο Καναδός τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει αιφνιδιαστικά το έβδομο στούντιο άλμπουμ του, Swag, στις 11 Ιουλίου 2025, το οποίο απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου, ακολούθησε η deluxe έκδοση με τίτλο Swag II.

Η εμφάνισή του στο Coachella δεν περιορίστηκε μόνο στην εμπορική επιτυχία, καθώς, πέρα από το sold out του φεστιβάλ, ο Μπίμπερ έγραψε ιστορία και σε οικονομικό επίπεδο. Έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος headliner που έχει εμφανιστεί ποτέ στο Coachella, ξεπερνώντας ακόμη και την Μπιγιονσέ, αφού η συμφωνία του ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από The Complex