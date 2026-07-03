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Οι στοιχηματικές εταιρείες επένδυσαν σημαντικά κεφάλαια σε προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα για να προσελκύσουν πελάτες και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.

Η επιτυχία δημοφιλών ποδοσφαιριστών σε συγκεκριμένα στοιχήματα οδήγησε σε μεγάλες πληρωμές προς τους παίκτες, επιβαρύνοντας τα έσοδα των εταιρειών αθλητικού στοιχηματισμού.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το τουρνουά δεν θα αυξήσει άμεσα τα έσοδα, αλλά ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων των στοιχηματικών εταιρειών.

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«Φωτιά» στις στοιχηματικές εταιρείες έχει βάλει το Μουντιάλ, καθώς δισεκατομμύρια δολάρια ποντάρονται παγοσμίως από φαντατικούς του ποδοσφαίρου αλλά και του τζόγου.

Οι περισσότεροι φυσικά χάνουν αν ακι υπάρχουν και οι τυχεροί που τινάζουν την banka. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αμερικανική εταιρεία διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού DraftKings, ένα από τα μεγαλύτερα brands online στοιχηματισμού παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι έχασε έως και 50 εκατ. δολάρια κατά τη φάση των ομίλων του τουρνουά, σύμφωνα με την Bank of America.

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Οι εκτιμώμενες απώλειες είναι αποτέλεσμα των μεγάλων επενδύσεων που έχουν κάνει οι στοιχηματικές εταιρείες σε νέου τύπου στοιχήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων (in-play) και σε προωθητικές ενέργειες γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο στόχος, ήταν να προσελκύσουν όσο το δυνατό περισσότερους πελάτες καθώς το ποδόσαφιαρο είναι από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο, τώρα ποπυ κέρδισε και την αγορά των ΗΠΑ, και να υπερασπιστούν το μερίδιό τους απέναντι στην άνοδο των αγορών προβλέψεων, όπως οι Polymarket και Kalshi.

Ο Τζόρνταν Μπέντερ, αναλυτής της επενδυτικής τράπεζας Citizens, δήλωσε στους Financial Τimes ότι οι εταιρείες αθλητικού στοιχηματισμού, οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι αγορές προβλέψεων «συγκλίνουν όλες προς τη δαπάνη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση νέων πελατών» κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Τα δημοφιλή γραφεία στοιχήματα πολλαπλών επιλογών -γνωστά ως accumulators στο Ηνωμένο Βασίλειο και parlays στις Ηνωμένες Πολιτείες- πήραν «φωτιά» όταν ο Λιονέλ Μέσι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Κιλιάν Μπαπέ σημείωσαν από δύο γκολ ο καθένας την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America, συνήθως αυτοί οι μεγάλοι σταρ του ποδοσφαίρου μπορούν να είναι ιδιαίτερα κερδοφόροι για τις εταιρείες στοιχηματισμού, καθώς η πιθανότητα να επαληθευτούν όλες οι επιμέρους επιλογές του στοιχήματος είναι χαμηλή. Αυτή τη φορά όμως, η μπάλα ευνόησε τους πελάτες.

Σύμφωνα με την Bank of America, από τα πιο δημοφιλή στοιχήματα ήταν ότι και οι τρεις αστέρες της μπάλας θα σκοράρουν. Όσοι στοιχημάτισαν ότι και οι τρεις θα πετύχαιναν τουλάχιστον δύο γκολ ο καθένας -αποτέλεσμα στο οποίο αντιστοιχούσε εκτιμώμενη πιθανότητα περίπου 1%- αποκόμισαν τεράστια κέρδη.

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Βέβαια, οι εταιρείες αθλητικού στοιχηματισμού έχουν δεκάδες τζιμάνια αναλυτές που υπολογίζουν τις αποδόσεις και τις πιθανότητες και αποκομίζουν κέρδη και φυσικά τα μεγαλύτερα έρχονται όταν τα φαβορί αποτυγχάνουν. Στην περίπτωση της Γερμανίας για παράδειγμα, που όσοι πόνταραν στην (απίθανη) ήττα της από την Παραγουάη πήραν «όλα τα λεφτά».

Οι παίκτες στοιχηματίζουν επίσης κατά κανόνα υπέρ της εθνικής τους ομάδας, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την πορεία ομάδων από μεγάλες αγορές στοιχηματισμού, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία.

Μέχρι στιγμής, η ισχυρή παρουσία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ αποτελούσε «κίνδυνο» για τις περισσότερες εταιρείες αθλητικού στοιχηματισμού στην Αμερική,σύμφωνα με την αναλύτρια της Bank of America, Τζούλι Χούβερ.

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Η νίκη της Αγγλίας με 4-2 επί της Κροατίας, αγώνας που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όγκο στοιχημάτων κατά τη φάση των ομίλων του τουρνουά, αποδείχθηκε ιδιάιετρα καταστροφική για την εταιρεία Flutter, τον βασικό ανταγωνιστή της DraftKings, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων τα brands Paddy Power, Sky Bet και FanDuel.

Οι πελάτες της Flutter στο Ηνωμένο Βασίλειο κέρδισαν 4,1 εκατ. στερλίνες από τον συγκεκριμένο αγώνα, ωστόσο η εταιρεία ανέφερε ότι η ισοπαλία 0-0 της Αγγλίας με την Γκάνα «υπεραντιστάθμισε τις απώλειες της».

Ο αναλυτής της Macquarie, Τσαντ Μπέινον, εκτίμησε ότι το τουρνουά πιθανότατα δεν θα αποτελέσει «μοχλό αύξησης των εσόδων στο άμεσο μέλλον», ωστόσο θεωρεί ότι οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών τους σημάτων, ώστε τελικά να προωθήσουν στους πελάτες τους προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, όπως τα διαδικτυακά καζίνο.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Flutter, Πίτερ Τζάκσον, είχε δηλώσει στους Financial Times τον Μάιο ότι η εταιρεία του ωφελήθηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, παρά το γεγονός ότι «έχασε πολλά χρήματα» όταν η Αργεντινή νίκησε τη Γαλλία στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό.

«Ακόμη και σήμερα, όταν σκέφτομαι τον αντίκτυπο που είχε εκείνη η διοργάνωση για εμάς, δεν σκέφτομαι τα χρήματα που χάσαμε, γιατί στην πραγματικότητα προσφέραμε εξαιρετική ψυχαγωγία».

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