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Η Ισπανία πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026 καθώς επιβλήθηκε με 3-0 της Αυστρίας, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ.

Ο Βάσκος άνοιξε το σκορ στο 36′, ενώ λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης υπέγραψε το τελικό 3-0 της ομάδας του με ψύχραιμο τετ-α-τετ.

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Το τρίτο τέρμα της Ισπανίας πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στις κερκίδες του Los Angeles Stadium. Εκεί βρισκόταν μεταξύ άλλων και ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πανηγύρισε με πάθος το γκολ των Ισπανών.

Ο τηλεοπτικός φακός απαθανάτισε την συγκεκριμένη στιγμή, με τον πιτσιρικά να γίνεται viral για την αντίδρασή του στην εν λόγω φάση.